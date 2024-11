POL-OE: Verdacht: Autofahrer unter Drogeneinfluss

Drolshagen (ots) - Ein 17-jähriger Fahrer fuhr mit seinem Leichtkraftrad hinter einem Auto am Dienstag, 5. November, gegen 19 Uhr auf der Napoleonstraße in Fahrtrichtung Drolshagen. Als der Vorausfahrende verkehrsbedingt halten musste, fuhr der Leichtkraftradfahrer auf den vor ihm wartenden PKW auf und erlitt Verletzungen durch die Kollision. Der 17-Jährige wurde durch den Rettungsdienst an der Unfallstelle versorgt. ...

mehr