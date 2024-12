Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Sicherheit der Kinder im Blick;Betrüger bringen Senior um sein Erspartes; Alleinfunall: 25-Jähriger kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Sicherheit der Kinder im Blick- Hanau

(cb) Die Sicherheit der Schulkinder und Lehrkräfte hatten Beamtinnen und Beamte der Polizeistation Hanau I am Montag besonders im Blick. Sie führten sowohl am Vormittag als auch am Nachmittag in der Mittelbucher Straße in Maintal sowie in der Aschaffenburger Straße in Hanau vor den dortigen Schulen Geschwindigkeitskontrollen durch. Hierbei überprüften die Schutzleute 73 Fahrzeuge und 91 Personen. Leider hielten sich nicht alle Verkehrsteilnehmer an die vorgeschriebenen Geschwindigkeiten. Eine Fahrzeugführerin fiel an diesem Tag als "negative Spitzenreiterin" auf; sie war nach Abzug der Toleranz 44 Stundenkilometer zu schnell in der mit Tempo 50 beschilderten Straße unterwegs. Auf sie kommt nun neben einem Bußgeld ein Fahrverbot zu. Auch weitere Verstöße wie zum Beispiel die Gurtpflicht waren zu ahnden. Insgesamt stellten die Beamtinnen und ihre Kollegen 60 Ordnungswidrigkeiten fest. Trotz der widrigen Witterungsumstände stießen die Geschwindigkeitskontrollen auf positive Resonanz; die eingesetzten Beamten erhielten viel Lob und Zustimmung seitens der Bevölkerung.

2. Einbrecher flüchteten mit Bargeld - Maintal / Dörnigheim

(cb) Scheinbar hatten es die Unbekannten auf das Bargeld in den Spielautomaten einer Bar in der Bahnhofsstraße (120er Hausnummern) abgesehen. Die Einbrecher verschafften sich am Montag, zwischen 2 Uhr und 9 Uhr, gewaltsam Zutritt in die Bar. Im Inneren durchwühlten die Ganoven sämtliche Schränke nach Wertgegenständen. Nach derzeitigen Ermittlungsstand hebelten sie anschließend zwei Spielautomaten auf und entnahmen aus diesen das Bargeld, bevor sie flüchteten. Der entstandene Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Das Fachkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06181 100-123 zu melden.

3. Wer hat den weißen BMW angedotzt? - Erlensee

(cb) Wer hat den weißen BMW angedotzt? Das fragen die Beamten der Polizeistation Hanau II. Laut derzeitigen Erkenntnissen beschädigte ein bislang unbekannter Unfallverursacher, zwischen Samstag, 20.30 Uhr und Sonntag, 16 Uhr, den am Fahrbahnrand der Goethestraße (einstellige Hausnummern) abgestellten weißen Wagen mit GN-Kennzeichen. Der BMW weist Kratzer und Dellen an der Fahrerseite auf. Zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte unter der Rufnummer 06181 190-100 an die Ermittler.

4. Alleinfunall: 25-Jähriger kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus - Langenselbold / Autobahn 66

(fg) Am Dienstagmorgen ereignete ich auf der Autobahn 66 in Fahrtrichtung Fulda im Bereich des Langenselbolder Dreiecks ein Alleinunfall, wobei sich ein 25 Jahre alter Fiat-Fahrer schwere Verletzungen zuzog. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam der Fiat Panda in einer langgezogenen Kurve ins Rutschen, sodass der Wagen zunächst gegen die Mittelleitplanke prallte und von dieser abgewiesen wurde. Letztlich kollidierte der Kleinwagen mit der Schutzplanke rechtsseitig der Fahrbahn. Aufgrund des Unfalls war die Autobahn 66 zeitweise nur einspurig befahrbar. Der Fiat Panda musste abgeschleppt werden. Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte auf der Wache der Polizeiautobahnstation unter der Rufnummer 06183 91155-0.

5. Betrüger bringen Senior um sein Erspartes - Bad Soden-Salmünster

(cb) Trickbetrüger kontaktierten am Sonntagmorgen einen Senior aus Bad Soden-Salmünster und gaben sich am Telefon als Polizeibeamte aus. In mehreren Telefonaten überzeugte ein bislang unbekannter Mann den Rentner sein vorhandenes Bargeld am Montag in einer Tasche an einem vereinbarten Abstellplatz zu deponieren. Wie vereinbart legte der Rentner die Tasche mit mehreren tausend Euro Bargeld, gegen 14.30 Uhr, in der Gelnhäuser Straße ab. Wenige Augenblicke später wurde diese durch einen Abholer an sich genommen. Der Betrüger flüchtete mit dem Bargeld in Richtung Spessartstraße. Laut Zeugenaussagen soll der Unbekannte zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß gewesen sein. Er trug eine schwarze Bomberjacke mit Kapuze, eine helle Jeans sowie schwarz/weiße Sneaker. Zudem soll der Ganove eine weiße medizinische Maske getragen haben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06181 100-123 entgegen.

Offenbach, 03.12.2024, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell