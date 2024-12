POL-OF: Lebensmittellieferung: Sprinter deutlich zu schwer beladen; Langfinger nahm Geldkassette aus Imbiss mit; Zeugensuche: Außenbordmotor geklaut und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen

1. Lebensmittellieferung: Sprinter deutlich zu schwer beladen - Offenbach

(fg) Eine Streife der Verkehrsinspektion war am Montagvormittag, gegen 10.40 Uhr, im innerstädtischen Bereich von Offenbach unterwegs und erblickte in der Daimlerstraße einen augenscheinlich überladenen Mercedes Sprinter. Auffällig war hierbei eine starke Ausbeulung der Reifen, welche im Regelfall auf eine Überladung hindeutet. Auf Befragen gab der 43-jährige Mercedes-Fahrer an, dass er Lebensmittellieferant sei. Auf der Ladefläche stellten die Ordnungshüter mehrere Paletten mit Getränkedosen, Obst und Gemüse fest. Bei der anschließenden Verwiegung konnte nach Abzug der Messtoleranz ein Gesamtgewicht von 4.840 Kilogramm bei erlaubten 3,5 Tonnen festgestellt werden. Dies entspricht einer Überladung von 38 Prozent. Die Weiterfahrt wurde sodann aufgrund der Überladung untersagt. Der Fahrer entrichtete vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe von 265 Euro, da er keinen festen Wohnsitz im Inland vorweisen konnte. Gegen den Halter wurde ebenfalls ein Verfahren eingeleitet. Er muss mit einer Geldbuße von 235 Euro und einem Punkt im Fahrerlaubnisregister rechnen.

2. Großteil hielt sich an vorgegebene Geschwindigkeit - B448 / Offenbach

(nf) Mit 81 Stundenkilometern zu schnell wurde ein Mercedes AMG C63S am Freitagmorgen gemessen, als er auf der Bundesstraße 448 bei Offenbach unterwegs war. Bei erlaubten 80 km/h war der Mercedes-Fahrer mehr als doppelt so schnell; das Messgerät der Ordnungshüter zeigte 161 Stundenkilometer an. Auf den 18-jährigen Fahrer aus Obertshausen kommen nun ein Bußgeld in Höhe von 700 Euro, zwei Punkte in Flensburg und drei Monate Fahrverbot sowie eine Probezeitverlängerung um zwei Jahre zu. Zwischen 8.45 Uhr und 12 Uhr kontrollierten die Schutzleute an dem Unfallgefahrenpunkt insgesamt 49 Personen. Es wurden nicht nur Tempoverstöße registriert, sondern auch diverse andere Verkehrsverstöße wie zum Beispiel das Fahren ohne Pflichtversicherung. Insgesamt ahndeten die Polizistinnen und Polizisten 70 Verstöße. Trotz der 70 Verstöße ziehen die Beamtinnen und Beamten ein positives Fazit, denn der Großteil der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer hat sich an die vorgeschriebene Geschwindigkeit gehalten.

3. Zeugensuche nach Auseinandersetzung - Neu-Isenburg

(fg) Nach einer Auseinandersetzung unter mehreren Personen am Montag, gegen 18.25 Uhr, in der Frankfurter Straße im Bereich der 160er Hausnummern sucht die Polizei nach weiteren Zeugen. Nach einem ersten Hinweis habe ein etwa 30 Jahre alter Mann mit schwarzen Haaren und einem Dreitagebart mehreren Personen unter Vorhalt eines Messers gedroht. Daraufhin sei er wiederum aus der Gruppe heraus mit Pfefferspray besprüht worden, weshalb er in einen dortigen Friseursalon geflüchtet war. Kurz darauf rannte der Mann, der ein blaues Sweat-Shirt, eine schwarze Hose sowie schwarze Schuhe trug, davon. Auch die anderen Beteiligten hatten sich zuvor aus dem Staub gemacht. Die Polizei hat nun Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 06102 2902-0 auf der Wache der Polizeistation in Neu-Isenburg zu melden.

4. "Blitz für Kids"-Aktion: Erfreuliches Ergebnis - Neu-Isenburg

(fg) "Wir haben keinen einzigen Geschwindigkeitsverstoß festgestellt," gibt Polizeihauptkommissar Marco Gonnermann, der als Schutzmann vor Ort in Neu-Isenburg fungiert, nach einer "Blitz für Kids"-Aktion am Dienstagmorgen in der Offenbacher Straße bekannt. "Das stellt ein äußerst erfreuliches Ergebnis dar," so der Polizeihauptkommissar. Er stand gemeinsam mit mehreren Schülerinnen und Schülern der Goetheschule sowie der Ordnungspolizei in der Offenbacher Straße. Dort wurden im Rahmen einer stationären Verkehrskontrolle Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Zwei Verkehrsteilnehmer mussten aufgrund mangelhafter Beleuchtungseinrichtung ein entsprechendes Verwarngeld entrichten. Die Siebtklässler, die Polizei und auch die Verkehrsteilnehmenden zogen allesamt ein positives Fazit.

5. Einbrecher waren in Bürogebäude unterwegs - Mühlheim

(nf) Ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro entstand bei einem Einbruch in ein Gebäude in der Dieselstraße (70er Hausnummern) am Sonntagmorgen. Ersten Erkenntnissen nach begaben sich die Unbekannten gegen 3.40 Uhr zu dem Bürogebäude. Dort versuchten sie zwei Türen und Fenster aufzuhebeln. Als dies offensichtlich misslang, schlugen die Einbrecher schließlich ein Fenster ein und gelangten so in das Innere. Dort durchsuchten sie sämtliche Büroräume und Schränke. Zum Stehlgut liegen derzeit noch keine Informationen vor. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, setzten sich bitte mit den Ermittlern der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 in Verbindung.

6. Langfinger nahm Geldkassette aus Imbiss mit - Rodgau / Jügesheim

(cb) Unbekannte waren am Wochenende in einem Imbiss in der Schwesternstraße (einstellige Hausnummern) zugange und entwendeten aus diesem die Geldkassette mit Bargeld. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Samstagabend, 20.15 Uhr und Sonntagmorgen, 9.55 Uhr. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen des Einbruchs und bittet diese, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kripo zu melden.

7. Einbrecher wird gestört und flüchtet - Rödermark / Urberach

(fg) Während seiner Tatausführung wurde ein Einbrecher am Montag im Hallhüttenweg (10er Hausnummern) durch die Anwohnerin ertappt, weshalb er in Richtung Traminer Straße davonrannte. Nach derzeitigen Erkenntnissen kletterte der Unbekannte gegen 18.10 Uhr auf das Vordach der Terrasse und versuchte das Wohnzimmerfenster aufzuhebeln; hierbei wurde er jedoch gestört. Am Tatort konnten zwei verschiedene Schuhabdruckspuren gesichert werden, sodass die Kriminalpolizei davon ausgeht, dass es sich um zwei Täter handelte. Der Täter, welcher auf das Vordach geklettert war, ist 20 bis 30 Jahre alt, hat eine kräftige Statur und ist etwa 1,60 Meter groß. Er war mit einer weißen Jacke bekleidet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 150 Euro. Die Kripo sucht Zeugen und bittet diese, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

8. Zeugensuche: Außenbordmotor geklaut - Dietzenbach

(nf) Einen Außenbordmotor der Marke Mercury, der auf einem Fahrradträger am Heck eines Wohnmobils in der Philipp-Reis-Straße (10er Hausnummern) mit einem Schloss gesichert war, stahlen Unbekannte. Zwischen Montag (25. November 2024) und Samstagabend (30. November 2024) montierten die Diebe den Fahrradträger vom Wohnmobil ab und nahmen diesen sowie den Außenborder mit. Insgesamt beträgt der entstandene Schaden über 3.000 Euro. Potentielle Zeugen sowie weitere Hinweisgeber melden sich bitte bei der Kripo unter der Rufnummer 069 8098-1234.

9. Fußgänger von Audi-Fahrer angefahren - Rödermark/ Urberach

(cb) Die Beamten der Polizeistation Dietzenbach suchen auf diesem Weg Zeugen eines Verkehrsunfalles, welcher sich am Freitag, gegen 18.55 Uhr, auf dem Parkplatzgelände in der Ober-Rodener Straße (10er Hausnummern) ereignet hat. Ein 49-jähriger Mann war zu Fuß auf dem großen Parkplatzareal, welches zu mehreren Geschäften gehört, unterwegs, als er von einem in die Nebenstraße einbiegenden 62 Jahre alten Lenker eines schwarzen Audi erfasst wurde. In Folge des Unfalls erlitt der Fußgänger leichte Verletzungen und musste in einem nahegelegenen Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Am schwarzen Audi mit OF-Kennzeichen entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Zeugen wenden sich bitte unter der Rufnummer 06104 837-0 an die Polizei in Dietzenbach.

10. Wer hat den schwarzen Opel Corsa touchiert? - Mainhausen

(nf) Einen Schaden von etwa 300 Euro verursachte ein bis dato unbekannter Unfallverursacher, als er am Sonntag, gegen 19.30 Uhr, einen schwarzen Corsa beschädigte und flüchtete. Der Wagen parkte in der Humboldtstraße (einstellige Hausnummern). Dieser wurde von einer schwarzen Limousine mit auffallend durchgehender Rückleuchte am Außenspiegel der Fahrertür gestreift. Ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, flüchtete der Fahrer. Die Polizei in Seligenstadt hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 06182 8930-0 um Zeugenhinweise.

