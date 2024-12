Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Verlorener Tannenbaum sorgte für Ärger; Geld aus Wohnhaus gestohlen: Wer sah die Einbrecher? ;Trocknungsanlage geriet in Brand und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

In eigener Sache:

(fg) Polizeioberkommissar Norman Fischer hospitiert für die nächsten beiden Wochen bei der Pressestelle des Polizeipräsidiums Südosthessen. Seine Pressemitteilungen firmieren unter dem Kürzel "nf".

1. Vermisste wieder da

(cb) Die vermisste 15-Jährige aus Hanau / Großauheim konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Vermisstenfahndung nach ihr wird daher zurückgenommen.

2. Versuchter Einbruch in Wohnung: Zeugen gesucht! - Hanau

(nf) Anhand nachfolgender Täterbeschreibung sucht die Polizei einen Einbrecher, der am Samstagmorgen, gegen 6.20 Uhr, in der Jahnstraße (10 er Hausnummern) zugange war:

- männlich - circa 1,80 Meter groß - trug eine Arbeiterjacke, Mütze und Rucksack

Nach derzeitigen Erkenntnissen versuchte der Unbekannte durch Einschlagen der Scheibe der dortigen Haustür und Öffnen des Türschlosses in das Haus zu gelangen. Erfolglos flüchtete er in unbekannte Richtung. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei.

3. Verlorener Tannenbaum sorgte für Ärger - Bundesautobahn 66 / Gelnhausen

(cb) Ein verlorener Tannenbaum sorgte am Sonntagabend auf der Bundesautobahn 66 in Fahrtrichtung Frankfurt, zwischen den Anschlussstellen Gelnhausen West und Gründau-Lieblos für Ärger. Vermutlich hatte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen Weihnachtsbaum nicht ausreichend gesichert und während der Fahrt auf der Autobahn verloren. Ein 70 Jahre alter Fahrer eines grauen BMW fuhr mit seinem Wagen kurz nach 19 Uhr über den auf der linken der beiden Fahrstreifen liegenden Weihnachtsbaum und beschädigte sich dadurch seinen Wagen. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden am grauen Auto wird auf 5.000 geschätzt. Die Beamten der Polizeiautobahnstation in Langenselbold haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06183 91155-0 entgegen.

4. 25-Jähriger verletzt Hanauerin mit Reizgaspistole - Hanau

(cb) Am Samstag kam es in der Herrnstraße zu einer vorerst verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 25 Jahre alten Mann aus Hanau und mehreren ihm bekannten Personen, darunter auch eine 23-jährige Hanauerin. Der Streit spitzte sich zu und eskalierte. Der Hanauer soll eine Pfefferpistole gezogen und mit dieser in die Gruppe geschossen haben. Hierdurch soll die junge Frau verletzt worden sein; sie musste medizinisch behandelt werden. Der flüchtende Angreifer konnte kurze Zeit später durch Polizisten an seiner Wohnanschrift vorläufig festgenommen werden. Auf der Dienststelle wurde ihm unter anderem Blut abgenommen, bevor er entlassen wurde. Auf ihn kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung zu. Zeugen des Vorfalls wenden sich bitte an die Ermittler in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-120.

5.Geld aus Wohnhaus gestohlen: Wer sah die Einbrecher? - Erlensee / Rückingen

(fg) Zwischen 16.45 und 19.30 Uhr waren Unbekannte am Sonntag in einem Wohnhaus in der Odenwaldstraße zugange und stahlen Bargeld. Die Eindringlinge verschafften sich über ein Fenster im ersten Obergeschoss Zugang zu der dortigen Wohnung, durchsuchten sämtliche Räume und nahmen ihre Beute mit. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123.

6. Einbrecher nahmen Schmuck und Bargeld mit - Schöneck / Kilianstädten

(fg) Einbrecher waren am Samstag in Kilianstädten unterwegs und stiegen in ein Haus in der Danziger Straße (einstellige Hausnummern) ein. Um in das Innere zu gelangen, brachen die Unbekannten die Terrassentür auf. Im weiteren Verlauf durchsuchten die Täter das Erdgeschoss sowie die Kellerräume. Letztlich nahmen sie Schmuck und Geld mit, ehe sie über den zuvor genutzten Einstiegsweg flüchteten. Der durch den Einbruch verursachte Sachschaden beträgt rund 1.000 Euro. Die Tat ereignete sich zwischen 8.30 Uhr und 19.10 Uhr. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

7. Trocknungsanlage geriet in Brand - Gründau / Niedergründau

(fg) Feuerwehr und Polizei rückten am Montagmorgen, gegen 5.15 Uhr, zu einem bei der Rettungsleitstelle Main-Kinzig gemeldeten Brand auf einem Hof im Gründauer Ortsteil Niedergründau aus. Vor Ort stellten die Rettungskräfte fest, dass auf dem Gelände des Hofes die Trocknungseinrichtung einer Biogasanlage in Brand geraten war. Die Feuerwehr konnte den Brand eindämmen und löschen; verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist wohl auf einen technischen Defekt zurückzuführen. GAW/1379245/2024 8. Zeugen gesucht: PKW zerkratzt und 8 Reifen zerstochen - Gelnhausen (nf) Ein bislang Unbekannter hat zwischen Freitagabend, 19 Uhr und Samstagnachmittag, 15 Uhr, in der Straße "Untere Röde" (60er Hausnummern) bei zwei Fahrzeugen alle vier Reifen zerstochen und bei einem der Fahrzeuge ein X auf die Motorhaube gekratzt; danach flüchtete der Täter. Der Sachschaden bei den beiden Audis beträgt etwa 8.000 Euro. Die Polizei in Gelnhausen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06051 827-0.

9. Hat ein schwarzer Jeep das Verkehrsschild beschädigt? - Bad Orb

(cb) Am Samstagabend, gegen 17 Uhr, soll ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer ein Verkehrsschild im Kreuzungsbereich Brennweg/Lindenallee beschädigt haben und anschließend geflüchtet sein. Hinweise vor Ort ergaben, dass es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen schwarzen Jeep gehandelt haben könnte. Dieser musste erhebliche Beschädigungen an der Fahrzeugfront aufweisen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Orb unter der Telefonnummer 06052 9148-0.

Offenbach, 02.12.2024, Pressestelle, Felix Geis

