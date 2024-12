Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Langfinger auf Diebestour - Dreieich Sprendlingen

Dreieichenhain

Dreieich (ots)

Am gestrigen Samstag kam es in den späten Nachmittags- und Abendstunden zu zwei Einbrüchen in Dreieich. In der Ketttelerstraße im Stadtteil Sprendlingen waren die Täter erfolgreich. Sie schlugen ein Küchenfenster ein und gelangten so in die Wohnräume. In der Dampfmühle in Dreieichenhain zerstörten die Eindringlinge eine Terrassentür, um in das Objekt zu gelangen. In beiden Fällen wurden die Wohnräume durchsucht. In Sprendlingen wurden Bargeld und Modeschmuck gestohlen. Der Wert des Diebesgutes wird hier auf ca. 1850,- Euro geschätzt. Ob auch in Dreieichenhain ein Diebstahl begangen wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098 1234 in Verbindung zu setzen.

Offenbach am Main, 01.12.2024, Stefan Soldner, Polizeiführer vom Dienst

