POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Samstag, 30.11.2024

1. Rollerfahrer bei Unfall schwer verletzt - Mühlheim

Am Samstagmorgen, gegen 05.10 Uhr kam es in der Lämmerspieler Straße, in Höhe der 50er Hausnummern, zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 39-jähriger Rollerfahrer aus Mühlheim, der in Richtung Bahnhof unterwegs war, kam aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß hierbei gegen einen geparkten Seat. Dieser wiederum wurde durch die Wucht des Aufpralls auf einen davor abgestellten Ford geschoben. Der Rollerfahrer wurde dabei schwer verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Zur weiteren Klärung des Unfallhergangs wurde durch die Staatsanwaltschaft bei dem Mühlheimer eine Blutentnahme angeordnet. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 11.000 Euro.

