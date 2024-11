Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Ungebetene Gäste: Duo auf frischer Tat festgenommen; Dame übergab Abholerin größere Summe Bargeld; Junge im Bus von drei Jugendlichen angegriffen und mehr

Stadt Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Ungebetene Gäste: Duo auf frischer Tat festgenommen - Hanau

(fg) Über die installierte Videoüberwachung erlangte ein Barbesitzer am Donnerstag Kenntnis über zwei ungebetene Gäste, die sich offensichtlich unberechtigt in der Shisha-Bar in der Aschaffenburger Straße aufhielten. Der Eigentümer informierte die Polizei, die gegen 18.15 Uhr einen 43-Jährigen und eine 37-Jährige in den Räumlichkeiten vorläufig festnahm. Beim Antreffen saßen die beiden Tatverdächtigen an dortigen Spielautomaten, welche sie offenbar zuvor mit Geld aus einem im Innenraum aufgefundenen Portemonnaie gespeist hatten. Der 43-Jährige hatte einen Atemalkoholwert von 1,49 Promille und einen positiven Urintest auf Kokain sowie THC. Seine Komplizin hatte einen Atemalkoholwert von 2,16 Promille. Die beiden sollen zuvor auch noch eine Kiste mit Alkoholika zusammengestellt haben, womöglich um diese im Anschluss mitzunehmen. Die beiden mussten mit zur Wache, wo sie unter anderem eine Blutprobe abgeben mussten. Die Ermittlungen werden unter anderem wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls geführt.

2. Dame übergab Abholerin größere Summe Bargeld - Aschaffenburg / Hanau

(cb) Als am Mittwochnachmittag das Telefon bei einer 66 Jahre alten Dame aus dem Landkreis Aschaffenburg klingelte, meldete sich ein angeblicher Polizist und erzählte ihr, dass es zu einem Unfall kam und für ihre Angehörige eine Kaution gefordert würde. Die Frau suchte daraufhin all ihr zur Verfügung stehendes Bargeld zusammen und begab sich in die Innenstadt von Hanau. In der Glockenstraße (einstellige Hausnummern) übergab die Seniorin gegen 17.20 Uhr einer Frau im Alter zwischen 40 und 45 Jahren mit dunkeln Haaren und Regenschirm eine größere Summe Bargeld. Die Betrügerin nahm das Geld an sich und flüchtet in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen des Vorfalls und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06181 100-123 zu melden.

3. Junge im Bus von drei Jugendlichen angegriffen - Hanau

(tk) Auf der Fahrt der Buslinie 54 von der Hohen Landesschule zum Freiheitsplatz kam es am Donnerstagmittag gegen 15.30 Uhr zu einem Angriff auf einen 13-jährigen Jungen. Der Schüler wurde von drei Jugendlichen im Alter zwischen 16 und 17 Jahren mehrfach geschubst und getreten. Einer der Täter war circa 1,70 Meter groß, hatte kurze blonde Haare und viele Pickel im Gesicht. Er war bekleidet mit einer weißen Mütze und einer schwarzen Jacke mit der Aufschrift "The North Face" sowie einer blauen Jeans. Einer seiner Komplizen soll orangene schulterlange Haare und ebenfalls viele Pickel im Gesicht gehabt haben. Dieser soll mit einer schwarzen Jacke bekleidet gewesen sein. Zu dem dritten Begleiter liegen keine Hinweise vor. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 9010-0 zu melden.

4. Zeugensuche nach Diebstahl aus Handwerkerfahrzeug - Hanau

(tk) Unbekannte haben in der Zeit zwischen Mittwoch, 14 Uhr und Donnerstag, 13.55 Uhr, gewaltsam Werkzeuge aus einem in der Straße "An der Brückengrube" abgestellten weißen Ford Transit entwendet. Der oder die Autoknacker schlugen hierfür die Scheibe des Transits ein und gelangten so in den Laderaum des Wagens, aus dem sie unter anderem eine Spiralmaschine sowie eine Kanalinspektionskamera mitnahmen, ehe sie unerkannt flüchteten. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, de gebeten werden, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

5. Beim Überholen Fahrzeug touchiert: Hinweise erbeten - Landstraße 3339 / Langenselbold

(cb) Wer touchierte beim Überholen am Montagmorgen einen grauen Mercedes und flüchtete anschließend? Dieser Frage gehen nun die Ermittler der Hanauer Polizei nach und suchen auf diesem Wege Zeugen der Verkehrsunfallflucht. Ein 53 Jahre alter Fahrer eines grauen Vitos war mit diesem, gegen 5.15 Uhr, auf der Landstraße 3339 unterwegs. Auf der Gegenfahrspur überholte ein bislang Unbekannter ein vor ihm fahrendes Auto und geriet währenddessen auf die Fahrspur des Mercedes-Lenkers. Dieser musste nach rechts ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Trotzdem touchierte der überholende Wagen den Vito an dessen Außenspiegel und beschädigte diesen. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 1.000 Euro zu kümmern, flüchtete der Unfallverursacher. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei den Ermittlern unter der Telefonnummer 061981 9010-0.

6. Armschmuck von Einbrechern mitgenommen - Schöneck / Kilianstädten

(cb) Bislang Unbekannte brachen am Mittwoch in ein Haus in der Lessingstraße (einstellige Hausnummern) ein und nahmen Schmuck mit sich. Ersten Erkenntnissen nach öffneten die Langfinger, zwischen 18.10 Uhr und 19.55 Uhr, gewaltsam eine Terrassentür und gelangten so in das Einfamilienhaus. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Mit ihrer Beute flüchteten sie im Anschluss in unbekannte Richtung. Die Einbrecher richteten einen Sachschaden von ungefähr 5.000 Euro an. Zeugen wenden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 an die Kripo.

Offenbach, 29.11.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell