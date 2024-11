Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Öffentlichkeitsfahndung nach Einbruch Anfang November: Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei veröffentlichen Bilder

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Nidderau (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Freitag, 29. November 2024

(fg) Nach einem Einbruch in die Räumlichkeiten eines Wohnhauses in der Straße "Kellerberg" in Nidderau am 7. November, gegen 8.20 Uhr, (wir berichteten) fahnden die Staatsanwaltschaft Hanau und die Kriminalpolizei Hanau nun öffentlich nach dem weiterhin unbekannten Täter.

Nachdem der Täter bereits eine Schmuckschatulle an sich genommen hatte, ließ er offensichtlich unfreiwillig von seiner Tat ab, da er seine Beobachtung bemerkte. Er floh letztlich ohne Beute.

Da die Person trotz umfangreicher Ermittlungen bislang noch nicht identifiziert werden konnte, gehen die Ermittler nun den nächsten Schritt, indem sie sich mit den beigefügten Bildern an die Bevölkerung wenden und diese um Mithilfe bei der Fahndung bitten.

Die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei fragen nun:

- Wer kann Hinweise zu der abgebildeten Person geben? - Wer hat diesen auf der Flucht beobachtet? - Wo ist die Person noch aufgefallen? - Ist der Unbekannte möglicherweise in ein Fahrzeug gestiegen oder hat ein anderes Fluchtmittel benutzt?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei (K 11 Hanau) unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

Hinweis: Zwei Bilder sind der Meldung beigefügt (Quelle: PP Südosthessen).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell