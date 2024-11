Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Festnahme eines Ladendiebes: Richter ordnete Untersuchungshaft an; Zwei verletzte Personen bei Unfall; 32 Geschwindigkeitsverstöße bei 266 kontrollierten Fahrzeugen und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Diebe stehlen Steuergeräte aus zwei Lastwagen - Offenbach

(lei) In der Nacht zu Mittwoch haben Fahrzeugteilediebe auf einem Parkplatz in der Kettelerstraße 99 die Steuergeräte von zwei dort abgestellten Lastwagen entwendet. Die Kriminalpolizei in Offenbach versucht jetzt zu klären, wer die Unbekannten waren, die sich in der Zeit zwischen 20 Uhr und 5.45 Uhr an dem MAN- und Mercedes-Truck, beide mit MIL-Kennzeichen, zu schaffen gemacht hatten. Abgesehen vom wirtschaftlichen Schaden, der entstehen dürfte, weil die Fahrzeuge nun vorerst nicht genutzt werden können, wird allein der Stehlschaden auf über 40.000 Euro beziffert. Von dem MAN-Brummi montierten die Täter auch die Beleuchtung ab und nahmen sie mit. Hinweise erbitten die Ermittler unter der Telefonnummer 069 8098-1234.

2. 32 Geschwindigkeitsverstöße bei 266 kontrollierten Fahrzeugen - Mühlheim am Main

(tk) An zwei Örtlichkeiten führten Beamte der Polizeistation Mühlheim mit Unterstützung des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz am Montag in Mühlheim stationäre Verkehrskontrollen durch und ahndeten bei 266 kontrollierten Fahrzeugen 32 Geschwindigkeitsverstöße. Zwischen 8 und 13 Uhr standen die Polizisten an zwei verschiedenen Örtlichkeiten auf der Bundesstraße 43. Neben der Überwachung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit wurden durch die Ordnungshüter gegen vier Fahrzeugführer Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Nutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt eingeleitet. Erfreulich ist, dass sich ein Großteil der Verkehrsteilnehmer an die vorgegebenen Verkehrsregeln hielt.

3. Mehrere zehntausend Euro an Beute: Einbrecher klauen Bargeld und Schmuck - Dreieich

(lei) Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren zehntausend Euro haben Einbrecher bei einer Tat in der Theodor-Heuss-Straße erbeutet. Indem die Unbekannten am Mittwochnachmittag zwischen 13 und 17.30 Uhr eine Terrassen-Schiebetür auf der Rückseite des Einfamilienhauses mit 20er-Hausnummer aufhebelten, gelangten sie in das Gebäude. Dort durchwühlten sie etliche Räume, ehe sie im Schlafzimmer fündig wurden und mit dem Stehlgut flüchteten. Die Kriminalpolizei in Offenbach bittet nun um Hinweise (069 8098-1234).

4. Unbekannter Hundehalter bedroht Frau - Dreieich/Sprendlingen

(cb) Ein bislang unbekannter Hundehalter soll am Montagabend eine Frau in der Breslauer Straße (20er Hausnummern) beleidigt und bedroht haben. Ersten Erkenntnissen nach war die Frau gerade dabei, eine Sporthalle abzuschließen, als sich der Mann mit seinem Schäferhund näherte und vermutlich in die Halle wollte. Da die Dame aber bereits zugeschlossen hatte, beleidigte und bedrohte der etwa 1,85 Meter große Mann mit kurzen dunklen Haaren sie. Die Polizei in Neu-Isenburg sucht nun Zeugen und bitte diese, sich unter der Telefonnummer 06102 2902-0 zu melden.

5. Achtung! Baustellendiebe unterwegs - Neu-Isenburg/Zeppelinheim

(cb) Baustellendiebe haben zwischen Donnerstag, 13 Uhr und Dienstag, 16 Uhr, etwa 1500 Meter Kupferkabel von einer Baustelle in der Admiral-Rosendahl-Straße (10er Hausnummern) gestohlen. Ersten Erkenntnissen nach haben die Langfinger das Kabel direkt von den Kabeltrommeln abgerollt und auf unbekannte Weise abtransportiert. Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Neu-Isenburg unter der Rufnummer 06102 2902-0 entgegen.

6. Zwei verletzte Personen bei Unfall - Bundesstraße 45/Rodgau

(cb) Am Mittwochnachmittag kam es auf der Bundesstraße 45, Gemarkung Rodgau in Fahrtrichtung Frankfurt, zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ersten Erkenntnissen nach hatte das Fahrzeug eines 44-jährigen Hanauers gegen 16.15 Uhr eine Panne, weshalb er mit seinem VW Passat, auf dem linken der beiden Fahrspuren stehen blieb. Er machte auf sein Fahrzeug durch eingeschaltete Warnblinker und ein aufgestelltes Warndreieck aufmerksam. Ein 37 Jahre alter von hinten anfahrender Seat-Lenker konnte diesem jedoch nicht mehr rechtzeitig ausweichen und es kam zum Zusammenstoß. Durch die Wucht des Aufpralls krachte der Passat in die Leitplanke und der Leon in die Mittelschutzleitplanke. Die Fahrzeugführer waren in ihrem jeweiligen Fahrzeug eingeklemmt und mussten aus diesen durch die Rettungskräfte befreit werden. Sie erlitten zum Teil schwere Verletzungen und mussten in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Zum Zwecke der Unfallaufnahme, der Reinigungsarbeiten sowie der Abschleppung der unfallbeteiligten Fahrzeuge musste die Bundesstraße 45 teilweise voll gesperrt werden. Der Gesamtschaden an den Unfallfahrzeugen und den beschädigten Leitplanken wird auf 40.000 Euro geschätzt.

7. Fahrraddiebe stehlen zwei Räder: Einer trug eine grüne Corona-Maske - Langen

(lei) Vom Hof eines Mehrfamilienhauses in der Südlichen Ringstraße 14 haben zwei etwa 1,70 Meter große Männer am Mittwochnachmittag zwei Fahrräder gestohlen - nun sucht die Ermittlungsgruppe West nach dem Diebes-Duo und den beiden Bikes. Gegen 15 Uhr hatten die zwei Unbekannten die beiden in sich verschlossenen Fahrräder - ein schwarz-rotes Rennrad Marke "Cube" und ein blau-weißes E-Bike von "Canyon", Typ Endurance ON - mitgenommen. Einer der beiden trug einen schwarzen Kapuzenpullover mit quadratischem, rotem Aufdruck auf dem Rücken und eine dunkle Hose. Sein Komplize war komplett dunkel gekleidet und hatte eine grüne "Corona"-Maske im Gesicht. Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 06103 9030-0 entgegen.

8. Audi Q5 gestohlen - Egelsbach

(lei) Autoknacker haben in der Nacht zu Donnerstag in der Straße "Brückengärten" einen grauen Audi Q5 entwendet. Der auf der Straße in Höhe der Hausnummer 40 abgestellte Wagen mit OF-Kennzeichen kam in der Zeit zwischen Mitternacht und 4.50 weg. Die Kripo, die in dem Fall ermittelt und Zeugen sucht, geht davon aus, dass die Unbekannten den Wagen mit verbotener Technik öffneten, da das Auto über Keyless-Go-Funktion verfügt. Hinweise zu den Tätern und zum Verbleib des Fahrzeuges bitte an die 069 8098-1234. Bei den zuständigen Kommissariaten im Polizeipräsidium Südosthessen lagen in der Vergangenheit etliche Fälle aus deren örtlichen Bereich auf dem Tisch, in denen eine Pkw-Komplettwendung auf diese Weise erfolgt sein könnte.

Den Erkenntnissen der Beamten zufolge werden die geklauten Autos häufig auf direktem Weg Richtung Osteuropa verbracht, um sie von dort aus über die Grenze etwa nach Polen oder Litauen zu überführen. Anhand einer Fahrzeugortung gelang es unlängst, zwei im Main-Kinzig-Kreis gestohlene Autos in Sachsen-Anhalt zu lokalisieren und sicherzustellen (wir berichteten am 12.11.2024). Zwei Tatverdächtige konnten in dem Zusammenhang festgenommen werden. Die Kommissariate bitten daher die Besitzer hochwertiger Fahrzeuge allgemein erneut um Beachtung der folgenden Tipps zur Vorbeugung von Diebstählen:

- Parken Sie ihr Fahrzeug, wenn möglich, nicht am Straßenrand oder in ungesicherten Carports. Nutzen Sie eine abschließbare Garage oder stellen Sie Ihr Fahrzeug zumindest an gut beleuchteten und belebten Straßen ab. Das Öffnen der Fahrzeuge mit Hilfe des "Keyless-Go"-Systems erfolgt für gewöhnlich gewaltfrei und dauert in der Regel keine zwei Minuten. - Legen Sie den Fahrzeugschlüssel nicht in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab. - Benutzen Sie zur Aufbewahrung des Fahrzeugschlüssels nach Möglichkeit besonders gesicherte Schlüsseltresore oder ein anderes metallgeschütztes Behältnis. - Verwenden Sie zudem funkdichte Schutzhüllen für "Keyless-Go"-Schlüssel. - Achten Sie auf fremde Personen und Fahrzeuge (mit auswärtigen Kennzeichen), welche gegebenenfalls mehrfach und langsam durch Ihre Straßen "streifen". - Stellen Sie - wenn vorhanden - sicher, dass in Ihrem Fahrzeug die vorhandenen Ortungsdienste für Sie aktiviert beziehungsweise freigeschaltet sind. Nur dann ist eine Ortung des Fahrzeuges im Falle eines Diebstahls möglich und polizeiliche Maßnahmen können zeitnah eingeleitet werden. Sollten Sie sich diesbezüglich nicht sicher sein, setzten Sie sich mit Ihrem Händler bzw. mit dem Fahrzeughersteller in Verbindung.

9. Festnahme eines Ladendiebes: Richter ordnete Untersuchungshaft an - Egelsbach

(cb) Am Dienstagmittag (26.11.) wurde in einem Lebensmittelmarkt im Kurt-Schuhmacher-Ring ein 23-Jähriger wegen des Verdachts des Diebstahls festgenommen. Ersten Erkenntnissen nach soll der Tatverdächtige das Lebensmittelgeschäft gegen 13.15 Uhr mit Waren im Gesamtwert von über 700 Euro verlassen haben, ohne diese zu bezahlen. Die hinzugerufenen Schutzleute nahmen den Beschuldigten daraufhin vorläufig fest. Zwecks polizeilicher Maßnahmen wurde der junge Mann mit auf die Dienststelle genommen, wo er unter anderem erkennungsdienstlich behandelt wurde. Durchgeführte Ermittlungen ergaben zudem, dass sich der Beschuldigte vermutlich unerlaubt in der Bundesrepublik Deutschland aufhält. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige, welcher über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Darmstadt vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft gegen den 23 Jahre alten Mann an; der Tatverdächtige befindet sich nunmehr in einer Justizvollzugsanstalt.

Offenbach, 28.11.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell