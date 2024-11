Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Falscher Gang eingelegt: Autofahrerin verursacht Schaden am Einkaufsmarkt

Hanau (ots)

(lei) Sachschaden von rund 8.000 Euro, so die erste Schätzung, hat eine Autofahrerin am Mittwochvormittag bei einem offenbar missglückten Fahrmanöver auf einem Parkplatz in der Straße "Am Steinheimer Tor" verursacht.

Die 83-Jährige wollte um kurz vor 12 Uhr mit ihrem Kia rückwärts aus einer Parklücke beim dortigen "Kaufland" ausparken. Nachdem sie kurz zurückgesetzt hatte, legte sie offensichtlich unbeabsichtigt die D-Stellung ihres Wagens mit Automatik-Getriebe ein, wodurch das Fahrzeug einen Satz nach vorne machte und gegen mehrere Fahrräder sowie gegen die Fassade des Gebäudes stieß.

Die Fahrerin blieb unverletzt und dürfte mit dem Schrecken davongekommen sein.

Offenbach, 27.11.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

