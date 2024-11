Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Hochwertiges Rad sichergestellt: Ermittlungen wegen Hehlerei; Wer hat die Mülltonnen angesteckt?; Betrüger geben sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Hochwertiges Rad sichergestellt: Ermittlungen wegen Hehlerei - Offenbach

(fg) Am Montagabend kontrollierten Polizeibeamte einen 24-Jährigen und dessen mitgeführtes E-Bike von Cannondale. Bei der Überprüfung, die gegen 19.50 Uhr in der Bismarckstraße im Bereich der 20er Hausnummern stattfand, stellten die Ordnungshüter fest, dass das hochwertige Bike zur Fahndung ausgeschrieben war. Es wurde daraufhin sichergestellt. Der 24-Jährige aus Offenbach gab an, das Zweirad für rund 400 Euro auf einer Verkaufsplattform erworben zu haben; ersten Ermittlungen zufolge dürfte der Kaufpreise für das fast neuwertige E-Bikes jedoch bei rund 4.000 Euro liegen. Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen des Verdachts der Hehlerei aufgenommen. Auf den Offenbacher kommt ein entsprechendes Strafverfahren zu.

2. Mütze vom Kopf gerissen: Polizei nahm Tatverdächtigen fest - Offenbach

(fg) Er soll einem Passanten in der Herrnstraße mit der flachen Hand unvermittelt gegen den Hinterkopf geschlagen und im weiteren Verlauf dessen Mütze vom Kopf gerissen haben; die Polizei nahm am Dienstagnachmittag, kurz nach 16 Uhr, im Rahmen der Fahndung einen Wohnsitzlosen im Alter von 43 Jahren vorläufig fest. Bei der Durchsuchung seines mitgeführten Rucksacks befanden die Ordnungshüter die zuvor entwendete Mütze. Die Polizei führt nun Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls sowie des Verdachts der Körperverletzung. Der 56 Jahre alte Passant aus Heusenstamm blieb unverletzt.

3. Wer hat die Mülltonnen angesteckt? - Offenbach/Bieber

(cb) Einen Sachschaden von ungefähr 4.000 verursachte ein bislang Unbekannter, als dieser am Dienstag mehrere Mülltonnen in der Seligenstädter Straße (110er Hausnummern) in Brand steckte. Ersten Erkenntnissen nach entzündete der Unbekannte mehrere Müllbehältnisse, welche in einer Holzhütte standen, gegen 0.15 Uhr an. Das Feuer griff auf die Holzhütte über, welche hierdurch zerstört wurde. Außerdem wurde durch den Brand ein Wohnhaus beschädigt. Das Fachkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich telefonisch bei der Kripo-Hotline 069 8098-1234 zu melden.

4. Zwei Strafverfahren gegen 36-Jährigen: Polizei ermittelt unter anderem wegen Handel mit Betäubungsmitteln - Neu-Isenburg

(fg) Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Handel mit Betäubungsmitteln: diese beiden Strafverfahren kommen nun auf einen 36 Jahre alten Mann zu, der am späten Dienstagabend in der St.-Florian-Straße vorläufig festgenommen wurde. Eine Streife beobachteten den 36-Jährigen, als dieser gegen 23.30 Uhr ein Gebäude im Bereich der einstelligen Hausnummern verließ, auf einen E-Scooter stieg und beim Erblicken der Polizei offensichtlich flüchtete. Die Polizeibeamten sahen zudem, wie er eine Tüte über einen dortigen Zaun warf. Kurz darauf gelang es der Streife den 36-Jährigen zu stellen und vorläufig festzunehmen; hierbei soll er Widerstand geleistet haben. In der beschlagnahmten Tüte fanden die Beamten 32,5 Gramm Amphetamin, 17,9 Gramm Haschisch, 11,9 Gramm Marihuana, Bargeld, vier Mobiltelefone und ein Tablet. Der Tatverdächtige, der offenbar auch Alkohol zu sich genommen hatte, musste mit zur Polizeistation. Die weitergehenden Ermittlungen dauern indes an.

5. Hinweise erbeten: Baggerschaufel gestohlen - Neu-Isenburg

(cb) Auf eine Baggerschaufel, eine Rüttelplatte und einen Baggeraufsatz hatten es bislang Unbekannte abgesehen, denn sie klauten die schweren Gerätschaften von einer Baustelle an der Anschrift "An der Gehespitz" (50er Hausnummern). Die Tat ereignete sich zwischen Montag, 17.30 Uhr und Dienstag, 8 Uhr. Wie die Ganoven die massiven Baumaschinen und Baggerteile abtransportieren konnten, ist nun Teil der Ermittlungen. Die Polizei in Offenbach nimmt Zeugenhinweis unter der Rufnummer 069 8098-5100 entgegen.

6. Betrüger geben sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus - Langen

(cb) Als es am Dienstagvormittag "Am Belzborn" (einstellige Hausnummern) an der Wohnungstür einer Seniorin klingelte, standen zwei vermeintliche Mitarbeiter der Stadtwerke vor der Tür und gaben an, das Wasser überprüfen zu müssen. Die Rentnerin ließ die beiden Männer gegen 10.30 Uhr in die Wohnung. Dort wurde die Wohnungsinhaberin im Bad durch einen 25 bis 30 Jahre alten Mann, der ungefähr 1,80 Meter groß war und blaue Arbeitskleidung trug, in ein Gespräch verwickelt. Währenddessen durchsuchte der Komplize die Wohnung. Nach nur zehn Minuten verließen die beiden Gauner die Wohnung, sie hatten der Seniorin neben einer Armbanduhr und Schmuck auch die Geldkarte gestohlen. Im Anschluss hoben die Unbekannten mit der Bezahlkarte Bargeld ab. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 069 8098-1234 entgegen.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

- Lassen Sie grundsätzlich keine fremden Personen in Ihre Wohnung. - Seien Sie misstrauisch, wenn plötzlich angebliche Handwerker ohne Auftrag oder vorherige Ankündigung an der Haustür klingeln und zu einem "Spottpreis" Leistungen anbieten, die normalerweise wesentlich teurer sind. - Bei angeblichen Dienstleistern kann es helfen, diese zunächst vor der verschlossenen Tür warten und sich zudem einen Ausweis zeigen zu lassen. Ein anschließender Anruf bei der Firma sollte über die Echtheit des Mitarbeiters Klarheit bringen. - Wenn Sie sich unsicher sind, holen Sie sich Unterstützung von ihren Nachbarn oder melden Sie sich bei der Polizei. - Da die Opfer meist ältere Menschen sind, sollten Familienangehörige sie auf die Gefahren von solchen Telefonaten aufmerksam machen. - Weitere hilfreiche Tipps erhalten Sie bei der sicherungstechnischen und verhaltensorientierten Prävention des Polizeipräsidiums Südosthessen unter der Rufnummer 069 8098-2424 oder im Internet unter www.polizei-beratung.de

Offenbach, 27.11.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

