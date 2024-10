Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 241022 - 1028 Frankfurt - Rödelheim: Trunkenheitsfahrt und weitere Verstöße - Polizei stellt Verdächtigen nach Flucht

Frankfurt (ots)

(lo) Gestern Abend (21. Oktober 2024) meldete ein aufmerksamer Zeuge der Polizei einen verdächtigen Mann, der offensichtlich betrunken an einer Tankstelle "Am Industriehof" in seinen Renault Kangoo stieg und damit wegfuhr. Die eintreffenden Streifenwagen konnten vor Ort zunächst weder den Mann noch das Fahrzeug ausfindig machen. Im Rahmen weiterer Fahndungsmaßnahmen entdeckte eine Polizeistreife schließlich den mit zwei Männern besetzten Renault an der Kreuzung Rödelheimer Landstraße/Ludwig-Landmann-Straße. Der Fahrer ignorierte jedoch die Anhaltezeichen der Beamten und flüchtete mit dem Fahrzeug. Erst in der Lötzener Straße konnte der Renault unbesetzt festgestellt werden. Kurz darauf konnte der Mann, der an der Tankstelle gesehen wurde, zu Fuß festgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration (AAK) von 1,67 Promille. Der 44-Jährige Fahrzeughalter gab zudem an, keinen Führerschein zu besitzen und benannte seinen Begleiter, einen 37-jährigen Mann, der auf der Rödelheimer Landstraße mit dem Renault vor der Polizei geflüchtet war und bislang nicht angetroffen werden konnte. Ermittlungen ergaben, dass auch dieser Mann keinen Führerschein besitzt. Zudem waren die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen zuvor als gestohlen gemeldet worden. Gegen den 44-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, der Urkundenfälschung, des Kennzeichenmissbrauchs und des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt. Auch der 37-Jährige muss sich wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

