POL-F: 241022 - 1027 Frankfurt - Bockenheim: Rap-Videodreh löst Polizeieinsatz aus

Frankfurt (ots) - (co) Am gestrigen Sonntagabend (20. Oktober 2024) lösten Unbekannte durch einen brennenden Gegenstand eine Explosion unter einem parkenden Auto aus. Kurz vor Mitternacht meldeten mehrere Anwohner in der Annabergstraße der Polizei einen extrem lauten Knall. Das Knallgeräusch konnte sogar durch ...

mehr