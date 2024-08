Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall

Mandelbachtal (ots)

Am 20.08.2024 gegen 17:50 Uhr kam es in der Adenauerstraße in Ormesheim zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen (Kleinwagen und Transporter). Im Einmündungsbereich zur L 107 missachtet einer der Verkehrsunfallbeteiligten die Vorfahrt, wodurch es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kommt. Alle Insassen (PKW be-setzt mit einer weiblichen Fahrerin und einem Kind sowie Transporter besetzt mit einem männlichen Fahrer) werden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und kommen ins Krankenhaus. Die beteiligten Fahrzeuge werden schwer beschädigt. Die Unfallörtlichkeit wurde zeitweise voll gesperrt, um die Verkehrsunfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge zu ermöglichen.

