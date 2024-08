Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung durch Graffiti

Homburg (ots)

In dem Zeitraum vom 17.08.2024, 10:30 Uhr - 19.08.2024, 07:15 Uhr begibt sich ein unbekannter Täter auf das Gelände der Luitpold-Grundschule in 66424 Homburg. Dort beschmiert er mittels schwarzer Farbe das Fensterglas des dortigen Hauptgebäudes sowie die gläserne Eingangstür eines Containergebäudes. Zudem bemalt der Täter die Sitzgelegenheit vorgenannter Schule mit schwarzer Farbe. Hierbei wurden folgende Slogans auf die Gebäude angebracht: "W$E"/"W&E", "DD$", "Wir sind Erbach" sowie ein Strichmännchen in Form einer Zeichnung. Bislang liegen keine Täterhinweise vor.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 06841-1060 mit der Polizeiinspektion Homburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell