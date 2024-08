Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Fußgängerin bei Verkehrsunfall in Huntlosen schwer verletzt +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Erst jetzt wurde ein Verkehrsunfall zur Anzeige gebracht, bei dem bereits am Sonntag, 11. August 2024, gegen 17:20 Uhr, eine Fußgängerin in Huntlosen schwer verletzt wurde.

Die 57-jährige Frau aus der Gemeinde Großenkneten ging mit ihrem Hund auf dem Gehweg der Straße "Ziegelhof" in Richtung der Ortsmitte von Huntlosen. In Höhe der Einmündung zur Straße "Kurzer Weg" wurde sie von zwei Radfahrern überholt, weshalb sie zur Seite trat. Sie kam in der Folge zu Fall und erlitt schwere Verletzungen an der Hand.

Die beiden Personen auf den Rädern, es soll sich um ein Pärchen im Alter von ungefähr 70 Jahren gehandelt haben, werden nun gebeten, unter 04431/941-0 Kontakt mit der Polizei in Wildeshausen aufzunehmen. Gleiches gilt für mögliche Zeugen des Vorfalls.

