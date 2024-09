POL-SU: Öffentlichkeitsfahndung nach Geldabhebung mit fremder Bankkarte

Siegburg (ots) - Am Montagvormittag (09. September) entwendeten Unbekannte Baumaschinen von einer Baustelle in Siegburg. Der 32 Jahre Besitzer eines Rohbaus an der Ringstraße gab der hinzugerufenen Polizei gegenüber an, dass die Baustelle von etwa 10:10 Uhr an verlassen gewesen sei. Bei der Rückkehr gegen 12:45 Uhr bemerkte der Siegburger Veränderungen in der Form, dass Europalletten verschoben worden waren. Als der ...

mehr