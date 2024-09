Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Baumaschinen von Baustelle gestohlen

Siegburg (ots)

Am Montagvormittag (09. September) entwendeten Unbekannte Baumaschinen von einer Baustelle in Siegburg. Der 32 Jahre Besitzer eines Rohbaus an der Ringstraße gab der hinzugerufenen Polizei gegenüber an, dass die Baustelle von etwa 10:10 Uhr an verlassen gewesen sei. Bei der Rückkehr gegen 12:45 Uhr bemerkte der Siegburger Veränderungen in der Form, dass Europalletten verschoben worden waren. Als der 32-Jährige daraufhin die Baustelle abging, bemerkte er, dass aus einem Raum sämtliche Baumaschinen entwendet worden waren. Offenbar hatten der oder die unbekannten Täter die Gelegenheit genutzt und im Tatzeitraum verschiedene Sägen, Bohrer, Akkus und Zubehör entwendet. Die Geräte des Herstellers Bosch haben einen Gesamtwert von schätzungsweise 2500 Euro. Wer zur Tatzeit etwas Verdächtiges beobachtet hat und Hinweise auf den oder die Täter oder zum Verbleib der Beute machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 02241 541-3121. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell