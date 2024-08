Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Innenstadt: Betrunkener erklimmt Hochaltar und entwendet sakralen Kunstgegenstand - Polizei nimmt Täter vorläufig fest

Osnabrück (ots)

Am späten Sonntagnachmittag wurden Polizisten in Osnabrück zu einem außergewöhnlichen Einsatz in die Pfarrei St. Johann in der Johannisfreiheit gerufen. Ein Mann betrat gegen 18:15 Uhr, kurz vor Beginn eines Gottesdienstes, die Kirche und kletterte wortlos auf den Hochaltar. In mehreren Metern Höhe griff er nach einem Holzspeer, den eine Figur eines jahrhundertealten hölzernen Altars hielt. Mit dem sakralen Gegenstand verließ er das Gebäude vor den Augen mehrerer Zeugen. Die Polizei konnte den Dieb in der Nähe festnehmen. Bei dem Täter handelt es sich um einen 37-jährigen Ukrainer aus Polen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurde er vorläufig in Gewahrsam genommen. Da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde ein beschleunigtes Verfahren wegen Diebstahls gegen ihn eingeleitet. Der Mann hatte während der Tat einen vorläufigen Atemalkoholwert von über 1,8 Promille.

