Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Innenstadt: Vier verletzte Beamten nach Polizeieinsatz in der Johannisstraße

Osnabrück (ots)

In der Nacht auf Samstag kam es in der Johannisstraße zu einem Polizeieinsatz. Gegen 1 Uhr wandten sich Passanten an eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife, da sie kurz zuvor von mehreren alkoholisierten Männern belästigt worden waren. Um die Lage zu beruhigen, kontrollierten die Beamten die Gruppe und erteilten einem der Hauptverursacher einen Platzverweis. Der Mann zeigte sich jedoch unkooperativ und weigerte sich, seine Personalien anzugeben. Zudem wurden die Polizisten von den Männern fortlaufend beleidigt. Als die Beamten den Unbekannten zur weiteren Identitätsfeststellung zur Dienststelle bringen wollten, leistete er massiven Widerstand, sodass er schließlich mit Zwang zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Kurz nach der Festnahme des Mannes versuchten andere Gruppenmitglieder, ihn zu befreien, und griffen dabei weitere Polizisten an. Dank zahlreicher Unterstützungskräfte und etwa einem Dutzend Polizeistreifen konnten die insgesamt sechs aggressiven Männer im Alter zwischen 16 und 44 Jahren festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde den volljährigen Beschuldigten eine Blutprobe entnommen. Nachdem die Maßnahmen abgeschlossen waren, wurden die Männer in Gewahrsam genommen. Der 16-jährige Tatverdächtige hingegen wurde entlassen. Die Polizei ermittelt nun wegen Beleidigung, Bedrohung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichem Angriff, versuchter Gefangenenbefreiung und der Weigerung, Personalien anzugeben. Bei den Angriffen wurden vier Polizisten leicht verletzt, sind jedoch weiterhin dienstfähig. Die Beschuldigten blieben allesamt unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell