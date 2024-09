Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Unfall beim Abbiegen/ Autofahrer verletzt

Troisdorf (ots)

Am Montag (09. September) kam es in Troisdorf zu einem Verkehrsunfall, da ein Autofahrer beim Linksabbiegen einen entgegenkommenden Pkw übersah. Gegen 16:50 Uhr fuhr ein 61 Jahre alter Mann aus Erfurt mit seinem BMW über den Theodor-Heuss-Ring in Richtung Willy-Brandt-Ring. Als der Erfurter an einer Ampelkreuzung bei grünem Licht nach links in die Straße "Steinhof" abbiegen wollte, übersah er nach eigenen Angaben einen entgegenkommenden Daihatsu und es kam zur Kollision. Dabei wurde dessen 24 Jahre alter Fahrer leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte den Kölner zur weiteren Untersuchung und Behandlung nach der Unfallaufnahme in ein nahegelegenes Krankenhaus. An den Autos entstand jeweils im Frontbereich Sachschaden. An dem Daihatsu lösten die Airbags aus und Betriebsstoffe liefen auf die Fahrbahn. Der Gesamtschaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf über 20.000 Euro. Da die Ampel auch für den Gegenverkehr grünes Licht zeigte, war der Daihatsu-Fahrer, der geradeaus in Richtung Troisdorfer Bahnhof unterwegs war, vorfahrtsberechtigt. Den BMW-Fahrer erwartet daher eine Verkehrsunfallanzeige, in der er sich wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall verantworten muss. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell