POL-HS: In Wohnhaus eingebrochen

Am frühen Donnerstagmorgen (21. Dezember) verschafften sich unbekannte Täter gegen 00.25 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Halle eines an der Werkstraße gelegenen Logistikunternehmens. Über mögliche Tatbeute konnten zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch keine Angaben gemacht werden.

