POL-OF: Zeugensuche: Frau wehrt sich erfolgreich gegen Räuber Duo; Kripo ermittelt: Wer hat den Müll angezündet?; Anzeige wegen Widerstands gegen Polizeibeamte und mehr

1. Zeugensuche: Frau wehrt sich erfolgreich gegen Räuber Duo - Hanau

(lei) Da hatten sie sich wohl das falsche Opfer ausgesucht: Eine 34-Jährige hat am Montagabend zwei Räuber in die Flucht geschlagen und sich damit im Besitz ihrer Handtasche gehalten. Gegen 19.15 Uhr war die Wiesbadenerin zusammen mit ihrer Mutter in der Daimlerstraße an der Ecke zur Boschstraße unterwegs, als sie dort auf zwei wartende, dunkel gekleidete Männer traf. Das Duo trat an die 34-Jährige heran und versuchte, ihr die Tasche zu entreißen, die sie über die Schulter trug. Sie wehrte sich jedoch energisch, sodass die beiden schmalen Gestalten offenbar beeindruckt ob des Widerstands des Opfers Reißaus nahmen und Richtung Innenstadt flüchteten. Einer der beiden war mit 1,90 Meter auffällig groß und hatte eine Kapuzenjacke sowie einen Jogginghose an; zudem trug er einen Rucksack. Sein Komplize war gut 30 Zentimeter kleiner, war ebenfalls mit einer Kapuzenjacke sowie einer Jogginghose bekleidet und führte eine rote Gürteltasche mit. Die Kripo in Hanau bittet nun um weitere Zeugenhinweise (06181 100-123).

2. Achtung! Einbrecher unterwegs - Hanau/Steinheim

(cb) Einbrecher stiegen zwischen Samstag, 16 Uhr und Sonntag, 8 Uhr, über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in ein Haus in der Ludwigstraße (einstellige Hausnummern) ein. Ersten Erkenntnissen nach durchsuchten die Ganoven in dem Einfamilienhaus sämtliche Räume nach Wertgegenständen und flüchteten mit diversem aufgefundenem Werkzeug. Die Ermittlungen bezüglich der Schadenshöhe dauern aktuell noch an. Zeugen wenden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 an die Polizei in Hanau.

3. Randalierer in Schule - Nidderau

(lei) Randalierer waren in der Zeit zwischen Freitag, 15.30 Uhr und Samstag, 18.30 Uhr, in einer Schule in der Konrad-Adenauer-Allee zugange und haben dort für Sachschaden und Unordnung gesorgt. Bei dem Vorfall, der am Montagnachmittag zur Anzeige gebracht wurde, hatten die Unbekannten eine Scheibe zur Mensa eingeschlagen und eine Gartenhütte auf dem Gelände aufgebrochen. Ein in der Gartenhütte befindlicher Rasenmäher schoben die Rowdys einfach in den Teich. Zudem holten sie sämtliche Gartenwerkzeuge aus dem Hüttchen und verteilten sie auf dem Areal. Die Höhe des Schadens kann noch nicht beziffert werden. Täterhinweise bitte an die Polizeistation Hanau II (06181 9010-0).

4. Baustellendiebe unterwegs: Zeugen gesucht! - Erlensee / Langendiebach

(fg) Aus einem Rohbau im Margarete-Steiff-Ring (einstellige Hausnummern) stahlen Unbekannte zwischen Samstagabend, 19 Uhr und Montagmorgen, 7.45 Uhr, mehrere Kabeltrommeln sowie weiteres Baumaterial. Die Mitnahme es bereits verbauten Kupferrohrs misslang offensichtlich. Möglicherweise hatten die Diebe ein Fahrzeug bereitgestellt, um ihre Beute abzutransportieren. Die Kriminalpolizei hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

5. Einbrecher nahm zwei E-Bikes, Geld und Schmuck mit: Zeugen gesucht! - Neuberg

(fg) Zwei hochwertige E-Bikes, Geld und Schmuck nahmen Unbekannte bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Bergstraße in Rüdigheim am Montag mit. Zwischen 17.30 und 21 Uhr verschafften sich die Täter über das Einschlagen des Glaseinsatzes der dortigen Terrassentür Zugang ins Innere. Im weiteren Verlauf durchsuchten die Eindringlinge sämtliche Räume und nahmen ihre Beute mit. Durch das Zerschlagen der Terrassentür entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

6. Kripo ermittelt: Wer hat den Müll angezündet? - Gelnhausen/Haitz

(lei) Wegen Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung ermittelt derzeit die Kriminalpolizei in Hanau, nachdem es am Montagabend zu einem Brand an einem Stellplatz für Entsorgungscontainer in der Birsteiner Straße kam. Das Feuer, das den Einsatzkräften gegen 18.35 Uhr gemeldet wurde, konnte durch die Feuerwehr Gelnhausen schnell gelöscht werden. Gebrannt hatten offensichtlich ein Reifen, Laub und diverse Müllsäcke, die zwischen einem Altglas- und einem Altkleidercontainer abgelegt wurden. Durch die Flammen entzündeten sich auch Klamotten in dem Altkleidercontainer, der zur Löschung geöffnet werden musste. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt. Hinweise, wer das Feuer verursacht hat, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

7. Schwarzer Hyundai bei Parkplatzrempler beschädigt - Wächtersbach

(cb) Eine Fahrzeugbesitzerin eines schwarzen Hyundai parkte diesen am Donnerstag, gegen 13 Uhr, auf dem Parkdeck eines Einkaufsmarktes in der Main-Kinzig-Straße (20er Hausnummern) und ging einkaufen. Als sie gegen 14.35 Uhr zu ihrem schwarzen Wagen zurückkam, musste sie frische Beschädigungen am linken hinteren Radkasten feststellen. Vermutlich beschädigte der bislang unbekannte Unfallverursacher beim Ein- oder Ausparken den Hyundai. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 3.000 Euro zu kümmern, flüchtete dieser anschließend. Die Polizei in Gelnhausen hat die Ermittlungen wegen der Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 06051 827-0 um Zeugenhinweise.

8. Wer konnte den Wohnungseinbruch beobachten? - Schlüchtern/Wallroth

(lei) Wertgegenstände im Wert von mehreren tausend Euro haben Unbekannte bei einem Einbruch am Montagabend in ein Wohnhaus in der Grundstraße (30er-Hausnummern) erbeutet. Als die Bewohner gegen 20.30 Uhr nach Hause kamen, stellten sie fest, dass die Diebe mehrere Räume und Schränke durchsucht hatten. In den zweieinhalb Stunden zuvor waren sie offenbar über die die Haustür eingedrungen und hatten aus der Wohnung diversen Schmuck sowie Uhren mitgenommen. Nun sucht die Kriminalpolizei, die vor Ort Spuren gesichert hat, Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo-Hotline 06181 100-123.

9. Anzeige wegen Widerstands gegen Polizeibeamte - Sinntal/Breunings

(lei) Weil er erheblichen Widerstand gegen eine Polizeistreife geleistet haben soll, muss sich ein 27-Jähriger seit Montagmorgen wegen Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte strafrechtlich verantworten. Eine Streife der Polizeistation Schlüchtern waren gegen 8.45 Uhr zu einer Anschrift in Breunings gerufen worden, weil der junge Mann dort zuvor in einer Wohnung randaliert haben soll. Vor Ort angekommen lief der Mann in aggressiver Weise auf die beiden Polizisten zu und reagierte nicht auf deren Ansprache. Als er wegen seines Verhaltens gefesselt werden sollte, soll er erheblichen Widerstand geleistet haben. Letztlich gelang es, ihm die Handschellen anzulegen. Bei der vorläufigen Festnahme wurden weder die Beamten, noch der 27-Jährige verletzt. Er wurde für eine Ausnüchterung mit auf die Wache genommen und musste dort auch eine Blutprobe abgeben.

