POL-OF: Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung: Zeugen gesucht!; Zeugensuche: Einbrecher wurden gestört und flohen; Fußballplatz erheblich beschädigt und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung: Zeugen gesucht! - Hanau

(tk) Am Freitagabend gegen 20.40 Uhr kam es an einer Tankstelle in der Lamboystraße zu einer gefährlichen Körperverletzung, weshalb die Polizei ermittelt und weitere Zeugen sucht. Nach derzeitigen Erkenntnissen schlug ein Mann zunächst mit der Faust gegen die Wange eines 28-jährigen Mannes, bevor er diesen mit einer Holzstange mehrfach im Bereich des Kopfes, des Oberkörpers und der Arme schlug. Im Anschluss flüchtete der Täter, der zirka 20 bis 30 Jahre alt und von sportlicher Statur gewesen sein soll, in unbekannte Richtung. Er hatte kurze dunkle Haare und trug einen dunklen Kapuzenpullover. Der Hanauer zog sich leichte Verletzungen zu. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-120 mit der Polizei in Hanau in Verbindung zu setzen.

2. Wer hat den silbernen A3 touchiert?- Hanau

(cb) Ein bislang unbekannter Unfallverursacher soll am Donnerstagmorgen im Kreuzungsbereich der Bruchköbeler Landstraße/Schweden Straße die Vorfahrt eines silbernen Audi A 3 missachtet haben. Ersten Erkenntnissen nach soll ein weißes Fahrzeug, gegen 7.40 Uhr, unvermittelt von der Schwedenstraße in die Bruchköbeler Landstraße eingebogen sein und hierbei den vorfahrtsberechtigten silbernen Wagen am vorderen Stoßfänger touchiert haben. Ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 400 Euro zu kümmern, flüchtete der Fahrer oder die Fahrerin in dem weißen Wagen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-120 zu melden.

3. Fußballplatz erheblich beschädigt - Großauheim

(tk) Den Fußballplatz eines Vereins in Großauheim beschädigte ein Unbekannter in der Nacht von Samstag auf Sonntag nicht unerheblich. Der oder die Täter verschafften sich offenbar mit einem silbernen 5er BMW vermutlich gegen 23.00 Uhr Zugang zum Fußballplatz. Auf dem Rasenplatz selbst wurden dann mehrere Runden im Kreis gedreht, sodass der Rasen stark beschädigt wurde und hoher Sachschaden entstand. Ob die Tat im Zusammenhang mit einer Geburtstagsfeier stand, die im angrenzenden Vereinsheim stattfand, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Der nutzende Verein kann infolgedessen bis auf Weiteres keine Heimspiele mehr dort austragen. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder dem Kennzeichen des silbernen BMW machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hanau 02 unter der Rufnummer 06181 9597-0 in Verbindung zu setzen. Hinweis: Dieser Meldung ist ein Bild des Fußballplatzes beigefügt (Quelle: PP Südosthessen).

4. Terminerinnerung: Polizeipräsidiums Südosthessen in der Schulstraße in Großkrotzenburg

(tk) Was kann ich tun, um die eigenen vier Wände vor Langfingern sicher zu machen? Auf welche Stellen muss ich ein besonderes Augenmerk legen? Auf diese und weitere Fragen geben die Fachberaterinnen und - berater der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle am kommenden Mittwoch, den 27.11.2024 Antworten auf dem Parkplatz des Rewe-Schmatloch in der Schulstraße. Die Ordnungshüter sind dort mit ihrem Beratungsmobil in der Zeit von 13.00 bis 15.00 Uhr im Rahmen einer kostenlosen Beratung präsent, um wertvolle Tipps zum Thema "Einbruchschutz" und zu anderen Themen der Kriminalprävention zu geben. Die Präventionsexperten freuen sich auf Ihren Besuch

5. Zeugensuche: Einbrecher wurden gestört und flohen - Großkrotzenburg

(fg) Sie fühlten sich von einer nach Hause kommenden Zeugin offensichtlich gestört und flohen am Freitag, gegen 18.55 Uhr, zu Fuß von einem Grundstück in der Robert-Koch-Straße (20er Hausnummern). Das Duo beabsichtigte zuvor in zwei dortige Wohnungen einzudringen. Die Unbekannten hatten sich hierfür bereits mit unbekanntem Werkzeug an den Zugangsmöglichkeiten zu schaffen gemacht und einen Sachschaden von mehreren hundert Euro verursacht. Die dunkel gekleideten Männer waren etwa 1,80 Meter groß und 25 bis 30 Jahre alt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

6. Kripo sucht Zeugen: Quad gestohlen - Erlensee / Langendiebach

(fg) Diebe waren am Wochenende im Willy-Brandt-Ring zugange und stahlen ein im Bereich der 90er Hausnummern abgestelltes Quad. Das Gefährt, an dem HU-Kennzeichen mit der Ziffernfolge 34 angebracht waren, wurde in der Zeit zwischen Samstagabend, 19.30 Uhr und Sonntagmittag, 12.30 Uhr, entwendet. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zum Diebstahl und dem Verbleib des Quads unter der Rufnummer 06181 100-123.

7. Einbruch in Einfamilienhaus - Bruchköbel

(tk) Unbekannte sind am Samstag zwischen 17 und 21 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Heinichenberg" (20er-Hausnummern) eingebrochen. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen. Die Eindringlinge, so die Feststellung der Polizei vor Ort, waren hierzu auf den Balkon geklettert und hatten dort die Balkontür aufgehebelt. In dem Objekt durchsuchten die Täter alle Räume und entwendeten eine Uhr. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

8. Audi Q 5 gestohlen: zeugen gesucht - Langenselbold

(cb) Autodiebe hatten es in der Nacht zu Freitag auf einen schwarzen Audi Q5 mit MKK- Kennzeichen abgesehen. Die Fahrzeugbesitzer stellten den schwarzen Wagen am Donnerstagabend, 23.30 Uhr in der Einfahrt eines Einfamilienhauses in der Friedrich-von-Schiller-Straße (10er Hausnummern) ab und mussten am Freitagmorgen, gegen 7.35 Uhr das Fehlen des Fahrzeuges feststellen. Die Ermittler des Fachkommissariats suchen auf diesem Weg Zeugen und bitten diese, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

9. Zeugen gesucht: Wer hat den Ford beschädigt? - Gelnhausen

(cb) Falls Sie Anwohner der Leipziger Straße (70er Hausnummern) sind, könnten Sie am Montag (18. November) Zeuge einer Verkehrsunfallflucht geworden sein. Ein bislang unbekannte Unfallverursacher hatte gegen 12.50 Uhr einen schwarzen Ford C-Max auf der Fahrerseite beschädigt und so einen Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro verursacht. Ohne seinen Pflichten nachzukommen, flüchtete er. Zeugen wenden sich bitte unter der Telefonnummer 06051 827-0 an die Polizei in Gelnhausen.

10. Schockanrufer erbeuten Gold und Bargeld - Bad Soden-Salmünster

(tk) Am frühen Sonntagabend erhielt eine Bad Sodener Seniorin einen Telefonanruf einer bislang unbekannten männlichen Person. Dieser gab sich als falscher Polizeibeamter aus und erkundigte sich bei der Frau über deren im Haus befindliche Vermögenswerte. Der Anrufer brachte die Dame schließlich dazu Bargeld, Schmuck und Gold an einen beauftragten Abholer zu übergeben. Dieser soll mit einem roten Kapuzenpullover bekleidet gewesen sein. Ein weiterer Anruf der Betrüger, bei dem weiteres Bargeld gefordert wurde, wurde durch die Enkelin der Seniorin angenommen. Diese konnte eine weitere Übergabe verhindern. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06181 100-123 entgegen.

11. Ermittlungen nach Wohnungseinbruch: Polizei hat bereits namentliche Hinweise auf den Täter - Sinntal/Züntersbach

(lei) Polizisten wurden am Sonntagnachmittag nach Züntersbach gerufen, weil ein Hausbesitzer in der Eckartser Straße eine fremde Person auf seinem Grundstück gemeldet hatte. Kurz nach zwölf hatte sich ein Mann widerrechtlich Zugang zu dem Anwesen verschafft und offensichtlich die Haustür zum Wohnhaus eingetreten. Im Objekt wurden ein paar Gummistiefel, eine Jacke und eine Kreissäge entwendet. Anhand erster Ermittlungen, die nun wegen Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls geführt werden, liegen der Polizei bereits namentliche Hinweise auf den Täter vor. Zeugen der Tat sind aufgerufen, sich unter der Rufnummer 06661 9610-0 bei der Polizeistation in Schlüchtern zu melden.

