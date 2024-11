Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Unfall mit sechs Beteiligten: Drei Verletzte und über 120.000 Euro Sachschaden

Autobahn 3 / Gemarkung Rodgau (ots)

(lei) Folgenreicher Unfall am späten Freitagabend auf der Autobahn 3 in Richtung Frankfurt: Dort waren gegen 21.45 Uhr sechs Fahrzeuge miteinander kollidiert, wobei drei Insassen verletzt und über 120.000 Euro an Sachschaden entstand.

Den bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge wechselte offenbar ein 20-jähriger Mercedes-Fahrer zwischen den Anschlussstellen Hanau und Obertshausen vom mittleren auf den linken Fahrstreifen, wo er einen von hinten herannahenden Porsche übersah, der von einem 56-Jährigen gefahren wurde, sodass es zum Zusammenstoß kam. Die B-Klasse wurde daraufhin nach rechts geschleudert, wo es offenbar zur Kollision mit einem 23-Jährigen Golf-Fahrer kam, der anschließend ebenfalls in Schlingern geriet, in die Mittelleitplanke krachte und auf dem linken Fahrstreifen stehen blieb. Dort konnte ein ebenfalls von hinten anfahrender 54-jähriger Ford Transit-Fahrer nicht mehr ausweichen, sodass er mit dem Golf zusammenstieß. Auch ein nachfolgender Multivan sowie ein Sattelzug waren beteiligt, wobei der Hergang hier noch ermittelt werden muss.

Der 23-Jährige, der 54-Jährige und der 68-jährige Multivan-Fahrer kamen anschließend in ein Krankenhaus - der Jüngste mit schwerem, die beiden anderen mit leichtem Verletzungsbild.

Alle sechs Fahrzeuge wurden beschädigt, wobei der Golf, der Transit und der Multivan aufgrund ihrer massiven Schäden abgeschleppt werden mussten.

Die A3 in Richtung Frankfurt war bis kurz nach Mitternacht größtenteils vollgesperrt. Rettungsdienst, Feuerwehr, und Straßenmeisterei waren im Zuge der Verletztenversorgung, der Fahrzeugbergung und der Fahrbahnreinigung ebenfalls mit mehreren Kräften eingebunden.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Langenselbold in Verbindung zu setzen (06183 91155-0).

Offenbach, 25.11.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell