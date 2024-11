Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Verdacht auf Brandstiftung - Peugeot ausgebrannt

Offenbach (ots)

Nach einem Fahrzeugbrand in der Krotzenburger Straße, Höhe Hausnummer 4, hat die Kripo die Ermittlungen aufgenommen. Kurz vor Mitternacht waren Polizei und Rettungskräfte über einen brennenden Pkw informiert worden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Peugeot bereits in Vollbrand. In unmittelbarer Nähe wurde ein brennender Benzinkanister festgestellt. Zeugen berichteten von drei dunkel gekleideten Personen, die sich vom Brandort entfernt hätten. Der Sachschaden wird auf 3000 Euro geschätzt. Die Polizei fragt - Gibt es weitere Zeugen? Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 069/8098-1234 zu melden.

Offenbach am Main, 23.11.2024, Pradel, PvD

