POL-OF: Polizei nimmt 21-Jährigen fest: Mit Messer in Bus und Einkaufsmarkt gedroht; Zeugensuche nach Graffiti-Schmiererei; Beleidigung und Körperverletzung in Bäckerei und mehr

1. Roten Audi angedotzt und geflüchtet: Hinweise erbeten - Offenbach

(cb) Einen Sachschaden von etwa 3.000 Euro verursachte ein bislang unbekannter Unfallverursacher, als dieser einen roten Audi A5 beim Ein- oder Ausparken andotzte und anschließend flüchtete. Der rote Wagen wurde am Mittwochmorgen, gegen 8.30 Uhr, am Fahrbahnrand in der Straße "Hafeninsel" (20er Hausnummern) geparkt. Bei seiner Rückkehr zu seinem Fahrzeug am Freitag, gegen 18.45 Uhr, musste der Eigentümer dann Beschädigungen am vorderen linken Kotflügel feststellen. Zeugen, welche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, setzten sich bitte mit der Polizei in Offenbach unter der Telefonnummer 069 8098 510-0 in Verbindung.

2. Zeugensuche nach Graffiti-Schmiererei - Offenbach

(tk) Bereits am 15. November 2024, gegen 7.15 Uhr, haben Unbekannte die Fassade einer Hauswand in der Kaiserleistraße (60er Hausnummern) mit mehreren Graffitis beschmiert und dadurch geringfügigen Sachschaden verursacht. Die Tat, die nun die Ermittlungsgruppe beschäftigt, wurde am Donnerstag zur Anzeige gebracht. Demnach hatten die beiden Täter, die videografiert werden konnten, mehrere undefinierbare Symbole an der Hauswand hinterlassen. Einer der beiden Täter trug eine auffällige bunte Winterjacke. Die Beamten bitten nun um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

3. Wer hat den Laptop aus dem Range Rover gestohlen? - Neu-Isenburg

(cb) Aus einem schwarzen Range-Rover, welcher am Fahrbahnrand der Friedrich-List-Straße (20er Hausnummern) parkte, stahlen bislang unbekannte Täter einen Laptop. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstagnachmittag, 17 Uhr und Mittwochmorgen, 8 Uhr. Ob der Range-Rover ordnungsgemäß verschlossen war, ist Teil der bei der Kriminalpolizei geführten Ermittlungen. Zeugenhinweise werden unter der Kripo Hotline 069 8098-1234 entgegengenommen.

4. Stichsäge und Kettensäge gestohlen: Zeugensuche nach Einbruch! - Neu-Isenburg / Zeppelinheim

(fg) In der Straße "Im Schwalbennest" waren Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag im Bereich der einstelligen Hausnummern unterwegs und brachen in ein dortiges Wohnhaus ein. Nach derzeitigen Kenntnissen hebelten die Täter die Hauseingangstür auf und verschafften sich hierdurch Zutritt ins Innere. Im weiteren Verlauf drangen sie in das Kellerabteil ein und nahmen eine Kettensäge sowie eine Stichsäge mit. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwochabend, 19.30 Uhr und Donnerstagmorgen, 9.40 Uhr. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

5. Wer fuhr gegen den weißen Seat? - Heusenstamm

(tk) Am Donnerstagvormittag parkte eine 39-jährige Frau aus Heusenstamm ihren weißen Seat Cupra in der Frankfurter Straße (20er Hausnummern). Als sie nach wenigen Minuten, gegen 11.55 Uhr, wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, wies dieses Beschädigungen im Bereich des hinteren linken Radkastens und der Stoßstange auf. Die alarmierten Polizeibeamten konnten zudem feststellen, dass auch ein hinter dem Fahrzeug der Heusenstammerin geparkter grauer Mazda betroffen war. Dieser wies Schäden an der vorderen linken Stoßstange auf. Zudem konnte an beiden Fahrzeugen weißer Lackabrieb festgestellt werden. Der Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden von schätzungsweise 1.500 Euro zu kümmern. Die Polizei in Heusenstamm nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06104 6908-0 entgegen.

6. Polizei nimmt 21-Jährigen fest: Mit Messer in Bus und Einkaufsmarkt gedroht - Egelsbach / Langen

(fg) Er soll am Donnerstagnachmittag in Egelsbach in einen Linienbus gestiegen sein, Fahrgäste beleidigt und diese mit einem Messer bedroht haben; im weiteren Verlauf habe der Mann, der vom Busfahrer aus dem Gefährt verwiesen wurde, einen Einkaufsmarkt in der Rheinstraße in Langen betreten und dort eine Mitarbeiterin bedroht. Zuvor soll er zudem mehrfach auf die Straße gelaufen sein und Verkehrsteilnehmer sowie Passanten bedroht haben. Aufgrund der zeitnahen Alarmierung der Polizei konnte die beschriebene Person, ein 21 Jahre alter Mann aus Langen, kurz darauf vorläufig festgenommen werden. Dieser gab an, Cannabis konsumiert zu haben. Außerdem stand der 21-Jährige offenbar unter dem Einfluss von Alkohol. Er musste auf der Polizeistation eine Blutprobe abgeben. Im Anschluss wurde der Tatverdächtige in eine Fachklinik gebracht. Die Ermittlungen, die unter anderem wegen des Verdachts der Bedrohung geführt werden, dauern an.

7. Unfallflucht: Wer touchierte den grauen Astra auf dem Parkplatz? - Mainhausen

(tk) Schrammen an der linken Seite der Heckstoßstange verursachte ein bis dato unbekannter Verkehrsteilnehmer am Donnerstag an einem geparkten Opel im Erwin-Grimm-Ring vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Auf dem Parkplatz der dortigen Caritas hatte eine 48-Jährige ihren grauen Astra gegen 6.35 Uhr in einer Parklücke abgestellt. Als sie gegen 15.50 Uhr zurückkam, musste sie den Schaden an ihrem Wagen feststellen. Die Polizei in Seligenstadt bittet nun um Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug und dessen Fahrer oder Fahrerin (06182 8930-0).

8. Beleidigung und Körperverletzung in Bäckerei - Seligenstadt

(tk) Vermutlich ohne überhaupt die Absicht zu haben, Backwaren zu erwerben, betrat ein 41-Jähriger am Donnerstagvormittag gegen 7.20 Uhr eine Bäckerei am Marktplatz in Seligenstadt. Er soll unmittelbar damit begonnen haben, eine Mitarbeiterin der Bäckerei zu beleidigen. Im weiteren Verlauf soll der amtsbekannte Mann mit seiner flachen Hand auf die Wange der Frau geschlagen haben. Dem Mann wurde durch die Mitarbeiterin ein Hausverbot ausgesprochen, woraufhin er die Bäckerei verließ. Die hinzugeeilten Polizeibeamten konnten ihn im Nahbereich antreffen und vorläufig festnehmen.

