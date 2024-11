Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Einladung: Das Landespolizeiorchester Hessen spielt in der Basilika

Bild-Infos

Download

Südosthessen / Seligenstadt (ots)

(kk) Das Landespolizeiorchester wird den vorweihnachtlichen Ökumenischen Gottesdienst des Polizeipräsidiums Südosthessen am Samstag, 7. Dezember, um 15.30 Uhr, in der wunderschönen Einhardbasilika in Seligenstadt untermalen.

Das Polizeipräsidium Südosthessen lädt, gemeinsam mit der evangelischen und katholischen Polizeiseelsorge, zum 27. Ökumenischen Gottesdienst ein. Bei dem Besuch können die Besucherinnen und Besucher einen Moment innehalten und dem vorweihnachtlichen Stress etwas entfliehen.

Der Eintritt ist kostenfrei.

Hinweis: Der Meldung ist das Plakat des Gottesdienstes beigefügt (Quelle: PP Südosthessen).

Offenbach, 22.11.2024, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell