POL-OF: Drogen in Überraschungs-Ei, unversicherte Fahrzeuge, geklautes E-Bike: Mehrere Anzeigen bei Kontrollen; Täter griff ins Fahrzeug und stahl Handy und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Schockanruf: Geld für angebliche Operation erschwindelt / Polizei gibt Tipps - Offenbach

(lei) Der Sohn sei angeblich schwer krank und werde innerhalb der nächsten 24 Stunden sterben, wenn er nicht sofort operiert würde, wofür eine hohe Geldsumme gefordert wurde. Diese Lügengeschichte tischten dreiste Betrüger am frühen Dienstagabend einem Offenbacher auf, als sie ihn per Telefon kontaktierten, massiv Druck aufbauten und ihn damit um mehrere tausend Euro prellten. Nun ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise zu einer Frau mit Kopftuch, die sich das Geld hat aushändigen lassen. Nach dem Anruf schickten die Gauner ihre Komplizin zur Abholung in die Liebigstraße, wo letztlich die Übergabe der erstrebten Beute erfolgte. Danach verschwand die etwa 1,60 bis 1,70 Meter große Frau, die mit einer dunklen Jacke bekleidet und einer großen Tasche unterwegs war. Dem betrogenen Senior war in dem Zusammenhang am Abend eine dunkle Limousine - möglicherweise ein Audi oder ein BMW - aufgefallen. Die Ermittler der Kripo bitten diejenigen, die weitere Angaben zu der unbekannten Abholerin und dem verdächtigen Auto machen können, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden. Die Beamten raten erneut:

- Die Täter versuchen gezielt, durch schockierende Aussagen am Telefon eine Stresssituation bei den Opfern zu erzeugen. Meist wird angegeben, ein Bekannter oder Verwandter sei in eine Notsituation geraten und nun müsse man Geld zahlen, um ihm zu helfen. Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben der Anrufer zu überprüfen. Ein gesundes Misstrauen gegenüber den Anrufern ist dabei keine Unhöflichkeit. - Übergeben Sie grundsätzlich nie Geld oder Wertsachen an fremde Personen. - Legen Sie einfach auf! - Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei. - Da die Opfer meist ältere Menschen sind, sollten Familienangehörige sie auf die Gefahren von solchen Telefonaten aufmerksam machen. - Weitere hilfreiche Präventionstipps erhalten Sie bei der sicherungstechnischen und verhaltensorientierten Prävention des Polizeipräsidiums Südosthessen unter der Rufnummer 069 8098-2424 oder im Internet unter www.polizei-beratung.de.

2. Drogen in Überraschungs-Ei, unversicherte Fahrzeuge, geklautes E-Bike: Mehrere Anzeigen bei Kontrollen - Offenbach

(lei) Streifen des Polizeireviers Offenbach haben am Mittwochabend erneut Kontrollen in der Innenstadt durchgeführt, bei denen am Ende wieder mehrere Anzeigen zu Buche standen. In der Kaiserstraße stoppten die Beamten einen 50-Jährigen, bei dem sie in seiner Hosentasche eine geringe Menge Amphetamin in einem Überraschungsei auffanden. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige wegen Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz gefertigt. Eine Zuwiderhandlung gegen das Medizinal-Cannabisgesetz (MedCanG) wird einem 24-Jährigen vorgeworfen, der in der Mainstraße kontrolliert und mit 27 Gramm Cannabis sowie Haschisch außerhalb seiner Wohnung erwischt wurde. Ihm droht nun ein Bußgeld. Gewichtsmäßig noch mehr an Drogen hatte auch ein E-Scooter-Fahrer dabei, den die Ordnungshüter in der Frankfurter Straße anhielten. Hierbei handelte sich um 41 Gramm Cannabis, weswegen gegen den 44-Jährigen nun wegen Verdachts des Verstoßes nach dem Cannabisgesetz (CanG) ermittelt wird. Hinzu kommt eine Anzeige wegen Verdachts der Trunkenheitsfahrt und des Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz, weil er berauscht und sein Gefährt nicht versichert gewesen sein sollen. Unversichert war offenbar auch der E-Scooter eines 17-Jährigen, der in der Liebigstraße unterwegs war, sodass auch er eine entsprechende Anzeige nach dem Pflichtversicherungsgesetz aufgebrummt bekam. Das Gleiche bei einem 42-Jährigen: Auch sein (Achtung Amtsdeutsch:) Elektrokleinstfahrzeug war nicht mit einer entsprechenden Police geschützt. Die kleine Versicherungsplakette am Heck seines Rollers war abgelaufen. Damit nicht genug: Die Polizisten stellten den Roller sogar sicher, da er sich bei einer Überprüfung als geklaut herausstellte. Die Folge war eine weitere Anzeige wegen Verdachts der Hehlerei gegen den Mann. Des Weiteren konnten die Uniformierten ein kürzlich in Frankfurt entwendetes E-Bike sicherstellen. Der Besitzer hatte sich gegen Mitternacht beim 13. Polizeirevier in Frankfurt gemeldet und angegeben, dass er sein Rad gerade in Offenbach orten kann. Das Rad konnte wenige Minuten später mitsamt Fahrer in der Berliner Straße festgestellt werden. Es wurde sichergestellt und an seinen Besitzer ausgehändigt. Der Fahrer des E-Bikes war zudem deutlich alkoholisiert und wies Ausfallerscheinungen auf. Entsprechende Strafverfahren wegen Verdachts der Trunkenheit im Verkehr und Hehlerei wurden eingeleitet. Für den Rest der Nacht ging es mit anderweitigen Aufträgen für die Beamtinnen und Beamten weiter, sodass eine arbeitsreicher, aber erfolgreicher Dienst nun hinter ihnen liegt.

3. Wer hat den schwarzen Audi touchiert? - Neu-Isenburg

(cb) Einen Schaden von etwa 1.500 Euro verursachte ein bis dato unbekannter Unfallverursacher, als er am Dienstag einen schwarzen Q5 beschädigte und flüchtete. Der schwarze Wagen parkte in der Friedrichstraße (40er Hausnummern), als er vermutlich zwischen 11.30 Uhr und 11.50 Uhr, von einem vorbeifahrenden Fahrzeug an der Fahrerseite gestreift wurde. Ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, flüchtete dieser. Die Polizei in Neu-Isenburg hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 06102 2902-0 um Zeugenhinweise.

4. Täter griff ins Fahrzeug und stahl Handy - Neu-Isenburg

(cb) Ein grauer VW Golf parkte am Mittwoch, gegen 13.40 Uhr, am Fahrbahnrand der Wilhelm-Leuschner-Straße (100er Hausnummern) als sich ein bislang Unbekannter dem Fahrzeug näherte, durch das geöffnete Beifahrerfenster griff, ein abgelegtes Handy aus der Mittelkonsole klaute und mit diesem flüchtete. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Dieb geben können, wenden sich bitte unter der Telefonnummer 069 8098-1234 an die Kripo.

5. Zeugensuche nach Unfallflucht - Obertshausen / Hausen

(fg) Zwischen Montagmittag, 12 Uhr und Dienstagmorgen, 8.30 Uhr, ereignete sich im Starkenburgring im Bereich der einstelligen Hausnummern eine Unfallflucht, weshalb die Polizei nun nach dem Verursacher sucht. Dieser touchierte wohl beim Vorbeifahren den am Straßenrand geparkten grauen Citroen C5 und beschädigte diesen an der fahrerseitigen Heckstoßstange sowie am Kotflügel. Der Schaden wird insgesamt auf rund 3.000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Unfallverursacher bitte an die Wache der Polizeistation in Heusenstamm unter der Rufnummer 06104 6908-0.

6. Baugeräte aus Jumper gestohlen - Mühlheim/Dietesheim

(cb) Aus einem in der Kirchstraße (30er Hausnummern) abgestellten Citroen Jumper haben unbekannte Täter verschiedene Baumaschinen geklaut. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstag, 17.30 Uhr und Mittwoch, 7 Uhr. Ersten Erkenntnissen nach manipulierten die Langfinger an der Heckflügeltür des Kleintransporters um in das Fahrzeuginnere zu gelangen. Aus diesem klauten sie anschließend verschiedene Baugeräte und flüchteten anschließend. Die Kriminalpolizei in Offenbach nimmt Zeugenhinweise unter der Kripo-Hotline 069 8098-1234 entgegen.

7. Schlagring aus dem 3D-Drucker: Anzeige gegen 51-Jährigen - Langen

(lei) Ob er wusste, dass sein Druckstück nicht nur illegal, sondern bei seiner bestimmungsgemäßen Anwendung auch sehr gefährlich ist? Diese Frage kann wohl vorerst nur er selbst beantworten. Ein 51-Jähriger aus Langen hat nun mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen, weil er in seinem 3D-Drucker einen Gegenstand hergestellt haben soll, der per se verboten ist - einen Schlagring. Diesen hatte sein Sohn offensichtlich am Mittwoch (20.11.) in eine Langener Schule mitgenommen, woraufhin eine Lehrkraft die "gedruckte" Waffe bei dem Schüler kurzerhand einkassierte und die Polizei verständigt wurde. Gegen den Vater ermitteln die Beamten nun wegen Verdachts des Verstoßes nach dem Waffengesetz. Der Schlagring wurde sichergestellt.

8. Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht - B 486 Gemarkung Langen

(tk) Einen schwarzen 3er BMW, der starke Unfallschäden aufwies, stoppte eine Streife der Polizeistation Langen am Donnerstagmorgen gegen 1 Uhr in Dreieich. Im Rahmen der Kontrolle, bei der die Beamten feststellen konnten, dass sowohl der Fahrer-, als auch Beifahrerairbag des Fahrzeuges mit Offenbacher Kennzeichen ausgelöst hatten, räumte der Fahrer einen kurz zuvor verursachten Verkehrsunfall ein. Beim Auffahren auf die Bundesstraße 486 von der Südlichen Ringstraße in Langen kommend, sei er aufgrund von Schnee auf der Fahrbahn ins Schleudern gekommen und mit der dortigen Betonleitwand kollidiert. Insgesamt entstanden am BMW und der Betonleitwand ein Schaden von knapp 8.000 Euro. Personen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich auf der Wache der Polizeistation Langen unter der Rufnummer 06103 9030-0 zu melden.

9. Medizinische Ursache ursächlich für Verkehrsunfall - B 486 Gemarkung Offenthal

(tk) Ein medizinischer Notfall war nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen ursächlich für einen Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 17.40 Uhr auf der Bundesstraße 486 zwischen Urberach und Langen ereignete. Der Fahrzeugführer, ein 65-Jähriger, kam auf Höhe von Offenthal aufgrund seiner Beschwerden nach links von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf prallte er mehrfach gegen die Schutzplanke, bevor er an dieser zu stehen kam. Der Fahrer konnte durch die Rettungskräfte in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. An der Schutzplanke und dem Fahrzeug entstanden Sachschaden.

Offenbach, 21.11.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

