Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Hinweise erbeten: Einbrecher nahmen Mischpult und Mikrofone mit; Seniorin wird Opfer von Trickbetrügerinnen; und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Hinweise erbeten: Einbrecher nahmen Mischpult und Mikrofone mit - Hanau

(cb) Vielleicht waren die Einbrecher, welche zwischen Samstag, 12 Uhr und Dienstag, 15.50 Uhr, in ein Vereinsheim im Spitzenweg (50er Hausnummern) einstiegen, musikalisch veranlagt, da sie neben Bargeld auch ein Mischpult sowie mehrere Mikrofone mitgehen ließen. Vermutlich gelangten die Langfinger über eine aufgehebelte Tür in das Vereinsheim, dort brachen sie mehrere Türen und Schränke auf, bevor sie mit dem erbeuteten Equipment flüchteten. Hinweise nehmen die Beamten des Einbruchkommissariats unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

2. Seniorin wird Opfer von Trickbetrügerinnen - Hanau

(tk) Unter dem Vorwand, für einen Sozial- / Pflegedienstleister zu arbeiten, verschafften sich zwei Frauen bereits am Freitag gegen 16 Uhr Zutritt zur Wohnung einer Frau in der Freigerichtstraße in Hanau. Eine der Täterinnen, die als 50 bis 60 Jahre alt beschrieben wurde und die eine schwarze Brille, auffälligen roten Lippenstift, sowie einen Rock und einen Mantel trug, verwickelte die Bewohnerin in ein Gespräch. Gleichzeitig durchwühlte ihre ebenfalls 50 bis 60 Jahre alte Komplizin mit blonden Haaren das Nebenzimmer nach Bargeld. Im Anschluss flohen die beiden Betrügerinnen mit ihrer Beute im Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Die Kriminalpolizei ist für Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06181 100-123 erreichbar.

3. Schuhe und Schmuck von Einbrechern erbeutet - Nidderau / Ostheim

(cb) Dreiste Langfinger gelangten am Dienstag in ein Einfamilienhaus in der Taunusstraße (20er Hausnummern) und entwendeten neben diversen Schmuck, Bargeld und Schuhe. Nach derzeitigen Erkenntnissen gelangten die Unbekannten, zwischen 14 Uhr und 19 Uhr, über eine gewaltsam geöffnete Terrassentür in das Haus. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Im Anschluss flüchteten die Ganoven mit dem erbeuteten Schmuck, Bargeld und vier Paar Schuhen. Insgesamt richteten sie einen Sachschaden von schätzungsweise 500 Euro an. Das Fachkommissariat in Hanau nimmt Zeugenhinweise unter der 06181 100-123 entgegen.

4. Achtung! Reifendiebe unterwegs - Neuberg / Ravolzhausen

(cb) Falls Sie Anwohner der Goethestraße oder der Straße "Auf der Weingartsweide" sind, könnten Sie vielleicht Zeuge von Reifendiebstählen geworden sein. Bislang unbekannte Täter haben zwischen Sonntagmittag, 13 Uhr und Dienstagvormittag, 9 Uhr, einen Satz Kompletträder sowie einen Rasenmäher aus einer Gartenhütte in der Goethestraße (40er Hausnummern) geklaut. Zu einer ähnlich gelagerten Tat kam es an der Anschrift "Auf der Weingartsweide" (einstellige Hausnummern), dort entwendeten bislang unbekannte Täter einer Terrasse drei Reifensätze sowie Montagematerial für Dachziegel. Diese Tat ereignete sich zwischen Sonntag und Dienstagmorgen.

Die ermittelnden Beamten in Hanau prüfen nun einen möglichen Zusammenhang beider Taten. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 9010-0 zu melden.

5. Schmuck bei Wohnungseinbruch entwendet - Schlüchtern

(lei) Schmuck in noch unbekanntem Wert haben Diebe bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am Dienstagnachmittag in der Alten Hohenzeller Straße mitgehen lassen. In der Zeit zwischen 15 und 17 Uhr hebelten die Unbekannten die Terassentür des Hauses auf und verschafften sich Zutritt ins Gebäude, dass sie offenbar komplett durchsuchten. Im Schlafzimmer fanden sie eine Schmuckschatulle und entwendeten diese samt Inhalt, ehe sie wieder verschwanden. Wer die Täter beobachtet hat, soll sich bei der Kriminalpolizei in Hanau melden (06181 100-123).

Offenbach, 20.11.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell