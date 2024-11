Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 150.000 Euro Schaden bei Kellerbrand

Maintal-Dörnigheim (ots)

(lei) Aus bislang unbekannter Ursache ist am Dienstagnachmittag, gegen 16 Uhr, ein Feuer im Keller eines Einfamilienhauses in der Friedrich-Ebert-Straße ausgebrochen. Der dabei entstandene Schaden wird vorläufig auf etwa 150.000 Euro beziffert. Obwohl die alarmierte Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle hatte und eine weitere Ausbreitung verhindern konnte, brannte der Keller vollständig aus. Die Rauchentwicklung hinterließ auch an anderen Teilen des Hauses Schäden. Verletzt wurde niemand; die Hausbewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen.

Die Brandermittler versuchen nun den Grund des Feuers herauszufinden.

Offenbach, 19.11.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell