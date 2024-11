Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wer hat den weißen Citroen beschädigt? Mann beschimpfte Fußgänger: Staatsschutz ermittelt; Einbruch auf Baustelle: Wer kann Hinweise geben?und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

In eigener Sache:

(cb) Polizeioberkommissar Thomas Kaiser hospitiert für die nächsten beiden Wochen bei der Pressestelle des Polizeipräsidiums Südosthessen. Seine Pressemitteilungen firmieren unter dem Kürzel "tk".

1. Vermisste wieder da

(cb) Die vermisste 24-Jährige aus Hanau konnte angetroffen werden. Die Fahndung nach ihr kann daher zurückgenommen werden.

2. Wer hat den weißen Citroen beschädigt? - Hanau

(cb) Einen Sachschaden von ungefähr 15.000 Euro verursachte ein bis dato unbekannter Unfallverursacher als dieser, zwischen Dienstag (5. November) und Mittwoch (6. November) einen Citroen beschädigte. Der weiße Jumper wurde an dem Dienstagnachmittag, gegen 16 Uhr am Fahrbahnrand der Matthias-Daßbach-Straße (einstellige Hausnummern) geparkt. Am darauffolgenden Mittwochmorgen, gegen 7.45 Uhr, musste der Nutzer des weißen Kastenwagens Beschädigungen auf der linken Fahrzeugseite feststellen. Ersten Erkenntnissen nach touchierte der bis dato unbekannte Unfallbeteiligte den abgestellten Jumpy beim Vorbeifahren und flüchtete anschließend, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Die Beamten der Unfallfluchtgruppe haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise wenden sich bitte unter der Telefonnummer 069 8098-5699 an die Ermittler.

3. Zeugensuche nach Unfallflucht: Sachschaden nach Wendemanöver und waghalsiger Flucht - Hanau

(tk) Am Freitagabend, gegen 20.50 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Unfallverursacher mit einem silbernen Kleinwagen mit MKK-Kennzeichen den Nordring in Hanau Rodenbach. Auf Höhe der Hausnummer 8 wendete dieser sein Fahrzeug und stieß beim Rückwärtsfahren gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten schwarzen Mercedes. Der Fahrzeugbesitzer des Mercedes konnte den Unfallhergang beobachten und versuchte, den Unbekannten zu stoppen. Woraufhin der Fahrer des silbernen Autos versucht haben soll, den Mercedes-Besitzer zu schädigen. Der Mann konnte einer Kollision gerade noch ausweichen. Am Mercedes entstand ein Schaden von über 3000 Euro. Wer den Beamten der Unfallfluchtgruppe Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 069 / 8098 -5699.

4. Einbruch auf Baustelle: Wer kann Hinweise geben? - Hanau

(tk) Einbrecher verschafften sich in der Nacht von Freitag, 18.00 Uhr bis Samstag, 07.20 Uhr Zutritt auf ein Baustellengelände in der Lehrhöfer Heide in Hanau - Wolfgang. Dort entwendeten sie aus dem unverschlossenen Rohbau mehrere Bau- und Renovierungsgeräte. Die Regionale Ermittlungsgruppe in Hanau bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

5. Polizeipräsidiums Südosthessen in der Schulstraße in Großkrotzenburg

(tk) Was kann ich tun, um die eigenen vier Wände vor Langfingern sicher zu machen? Auf welche Stellen muss ich ein besonderes Augenmerk legen? Auf diese und weitere Fragen geben die Fachberaterinnen und - berater der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle am kommenden Mittwoch, den 27.11.2024 Antworten auf dem Parkplatz des Rewe-Schmatloch in der Schulstraße. Die Ordnungshüter sind dort mit ihrem Beratungsmobil in der Zeit von 13.00 bis 15.00 Uhr im Rahmen einer kostenlosen Beratung präsent, um wertvolle Tipps zum Thema "Einbruchschutz" und zu anderen Themen der Kriminalprävention zu geben. Die Präventionsexperten freuen sich auf Ihren Besuch

6. Unfallflucht: Polizei sucht Zeugen - Maintal

(tk) Am Samstag, zwischen 14.00 und 20.55 Uhr, touchierte ein unbekannter Unfallbeteiligter, vermutlich beim Vorbeifahren, einen in der Kennedystraße (60er Hausnummern) geparkten schwarzen Golf. Hierbei wurde der linke Außenspiegel des am Fahrbahnrand abgestellten VW zerstört. Darüber hinaus wurden der linke vordere Kotflügel und die linke vordere Felge des Golfs beschädigt, wodurch ein Gesamtschaden von ca. 2500 Euro entstand. Wer den Beamten der Unfallfluchtgruppe Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 069 / 8098 -5699.

7. Einbrecher waren in Bürogebäude unterwegs - Erlensee/Langendiebach

(cb) Dreiste Langfinger brachen zwischen Freitag und Samstag in ein städtisches Gebäude an der Anschrift "Zum Fliegerhorst" (1220er Nummern) ein und klauten Bargeld. Ersten Ermittlungen nach schlugen die Einbrecher mehrere Fenster im Erdgeschoss des Bürogebäudes ein und gelangten so ins Innere. Dort durchsuchten die Unbekannten sämtliche Büroräume nach Wertgegenständen, bevor sie anschließend mit einer geringen Menge Bargeld und Schlüsseln flüchteten. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Das Fachkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 06181 100-123 um Zeugenhinweise.

8. Schmuck von Einbrechern mitgenommen: Hinweise erbeten - Gründau/Niedergründau

(cb) In den Abendstunden des Samstages stiegen Einbrecher in ein Einfamilienhaus in der Feldbergstraße (20er Nummern) ein und nahmen diversen Schmuck mit. Die Tat ereignete sich zwischen 18 Uhr und 22.30 Uhr. Ersten Erkenntnissen nach gelangten die Unbekannten über eine gewaltsam geöffnete Balkontür in das Haus. Hierbei richteten sie einen Sachschaden von etwa 400 Euro an. Im Inneren des Hauses durchsuchten sie anschließend sämtliche Schubladen und Schränke, bevor sie mit mehreren Schmuckstücken flüchteten. Das Fachkommissariat in Hanau nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06181 100-123 entgegen.

9. Mann beschimpfte Fußgänger: Staatsschutz ermittelt - Gelnhausen

(cb) Als ein Mann am Freitagvormittag im Bollenweg (einstellige Hausnummern) unterwegs war, beschimpfte ihn ein Anwohner, welcher zudem lauthals ein Lied mit rassistischen Parolen gesungen haben soll. Daraufhin informierte der Beschimpfte gegen 10.10 Uhr die Polizei in Gelnhausen. Die herbeigeeilten Schutzleute konnten schnell einen 43 Jahre alten Mann ermitteln. Wegen des Verdachtes des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen ermittelt nun die Staatsschutzabteilung gegen ihn.

Offenbach, 18.11.2024, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell