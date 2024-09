Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei warnt vor dubiosen Handwerkern und bittet um Zeugenhinweise

Schwerin (ots)

Die Polizei warnt vor dubiosen Handwerkern, die ihre Dienstleistungen in der Region anbieten. Letzte Woche wurde eine 74-jährige Frau aus Schwerin Opfer einer solchen Masche. Die Polizei bittet um Hinweise zu den Tätern und zum Fahrzeug. Zwei Männer hätten sich für eine Fassadenreinigung an dem Haus der 74-Jährigen angeboten und vereinbarten vorab mündlich einen Preis. Nach Erledigung der Arbeiten verlangten die Täter dann einen viel höheren Preis von fast 15.000EUR. Die Schwerinerin bezahlte die Summe und bat um eine Rechnung, die sie bis heute nicht erhielt. Am folgenden Morgen sei der deutschen Rentnerin dann der Verlust von Wertgegenständen aus den Räumlichkeiten in der Neumühler Straße aufgefallen. Im Rahmen der Ermittlungen wegen Betruges und Diebstahls prüft die Polizei einen Zusammenhang zwischen den Ereignissen und bittet um Zeugenhinweise.

Wem wurden in den letzten Tagen ähnliche Dienstleistungen angeboten? Die Schwerinerin gab an, dass die Täter am Donnerstag d. 12.09.2024 mit einem weißen Fahrzeug mit schwarzer Aufschrift unterwegs waren. Beide Täter sollen ca. 1,85 groß gewesen sein und dunkle Arbeitskleidung getragen haben. Wem sind die Täter in Neumühle oder Umgebung aufgefallen? Wer kann Angaben zum Fahrzeug oder zu den Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei telefonisch (0385/5180-2224) und über jede Polizeidienststelle entgegen.

Die Polizei warnt vor solchen Vorfällen und schließt nicht aus, dass die dubiosen Handwerker weiterhin in der Region unterwegs sind. Bei Haustürgeschäften wird nicht selten nach Fertigstellung der Arbeiten bzw. Reparaturen ein höherer Preis gefordert, als zunächst vereinbart worden war. Um sich zu schützen wird geraten sich die Angebote schriftlich geben zu lassen. Ebenso sollte man auf eine schriftliche Rechnung bestehen, aus der auch die Anschrift der betreffenden Firma hervorgeht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell