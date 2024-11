Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Erneuter Zeugenaufruf nach Messerattacke: Kripo sucht weiter nach zwei Passanten als mögliche Tatzeugen

Offenbach (ots)

(lei) Im Zuge der Ermittlungen gegen einen inhaftierten 52-Jährigen wegen Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts sucht die Kriminalpolizei in Offenbach nach wie vor nach zwei potentiellen Zeugen. Wie bereits am 14.11.2024 berichtet, soll der Tatverdächtige seine frühere Partnerin bei einem Treffen am vergangenen Dienstagabend (12.11.) im Landgrafenring auf einer dortigen Grünfläche mit einem Messer im Gesicht verletzt haben, wodurch sie schwer verletzt wurde. Gegen den 52-Jährigen, der sich am Tag darauf bei der Polizei gestellt hatte, wurde Untersuchungshaftbefehl erlassen.

Da die Tat durch die beiden bis dato unbekannten Passanten beobachtet worden sein könnte, wenden sich die Ermittler erneut mit einem Aufruf an die Öffentlichkeit und bitten insbesondere diese beiden sowie weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden. Die Beamten schließen nicht aus, dass das beigefügte Bild der Bekleidung des Täters zur Tatzeit (auffällige gelbe Hose) dabei helfen könnte.

Offenbach, 18.11.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

