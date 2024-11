Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Einbrecher-Trio war in Fahrradgeschäft zugange: Kripo bittet um Hinweise nach guten Täterbeschreibungen

Bad Orb (ots)

(lei) Ob sie sich beobachtet fühlten und deshalb Reißaus nahmen? Diese Frage stellt sich die Kriminalpolizei, die einen versuchten Einbruch in ein Fahrradgeschäft in der Haselstraße zu klären versucht. Drei vermummte Personen hatten am frühen Samstagmorgen in der Zeit zwischen 2.55 und 3.10 Uhr in dem Gewerbeobjekt offenbar nach Verwertbarem gesucht, den Tatort dann jedoch ohne Beute verlassen. Um in den Radladen zu gelangen, hatten sie zuvor eine Seitentür aufgehebelt und sich anschließend im Verkaufsraum umgesehen. Nach der Demontage einer Überwachungskamera flüchteten sie schließlich.

Bei der ersten Person handelte sich vermutlich um einen Mann, der 20 bis 30 Jahre alt war, eine dünne Gestalt sowie eine kantige Gesichtsform hatte. Bekleidet war er mit einer schwarzen Kapuzenjacke mit durchgezogenem Reflektor am Reißverschluss, einer schwarzen Jogginghose, schwarzen Gartenhandschuhen, einer schwarzen Umhängetasche, (vermutlich Marke Reebok) sowie schwarzen Turnschuhe (vermutlich Nike).

Täter zwei war augenscheinlich ebenfalls männlich, trug eine schwarze Mütze, eine schwarze Umhängetasche, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe.

Komplettiert wurde das Trio offenbar durch eine Frau, die eine dicke schwarze Winterjacke mit weißer Kapuze, schwarze Handschuhe, weiß/schwarze Socken und schwarze Turnschuhe trug.

Wer kennt die Leute? Diese Frage hätten die Ermittler an allererster Stelle beantwortet und bitten dazu um weitere Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

Offenbach, 18.11.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

