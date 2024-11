Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Brand eines Dachstuhls

Freigericht/ Somborn (ots)

Unverletzt überstanden die Bewohner eines Mehrfamilienhauses einen Dachstuhlbrand in der Alten Hauptstraße in Freigericht. Gegen 13.22 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei am Samstagnachmittag zu dem Brand im Firstbereich des Daches in der Nähe des Schornsteins alarmiert. Die Feuerwehr Freigericht konnte den Brand löschen. Nun ist es an den Brandermittlern aus Gelnhausen, die Brandursache herauszufinden, denn diese konnte bisher nicht ermittelt werden. Am Haus entstand ein Sachschaden von etwa 100.000 Euro.

Offenbach am Main, 17.11.2024, PHK Scheerbaum (PvD)

