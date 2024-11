Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Schwerer Unfall im Überholvorgang

Bereich Langen - B 486 (ots)

In einer Kurve auf der B 486, zwischen Langen und BAB 5, setzte am Samstagabend, gegen 18.10 Uhr, der Fahrer eines schwarzen VW Polos zum Überholen an, obwohl es in diesem Bereich verboten ist. Auf der Gegenfahrbahn konnte der 19-Jährige einen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Volvo XC 90 nicht mehr verhindern, beide Fahrzeuge schleuderten gegen die Leitplanken. Die beiden Insassen im Volvo wurden leicht verletzt. Der Polo-Fahrer musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei beiden Fahrzeugen wird von einem Totalschaden ausgegangen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B 486 voll gesperrt.

Da sich im VW Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum des Fahrers ergaben, wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe für ein mögliches Strafverfahren entnommen.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Langen unter der Rufnummer 06103 - 903 020 in Verbindung zu setzen.

Offenbach am Main, 17.11.2024, PHK Scheerbaum (PvD)

