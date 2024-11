Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: "Unfall und Kaution": Schockanrufer erbeuten in drei Fällen mehrere zehntausend Euro

Offenbach / Rodgau (ots)

(lei) Schon wieder haben skrupellose Betrüger zugeschlagen und mit ihrer dreisten Masche hohe Summen an Geld und Schmuck erbeutet. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen drei Taten am Freitagnachmittag und bittet um Hinweise zu den Abholern der Beute.

In allen Fällen tischten die Kriminellen die bekannte Legende vom Unfall und der Kaution auf. Ein naher Angehöriger hätte angeblich einen schlimmen Verkehrsunfall verursacht, wobei ein oder mehrere Menschen schwer verletzt oder gar zu Tode gekommen sein sollen. Natürlich alles erlogen. Dennoch gelang es ihnen, ihre Opfer dazu zu bringen, eine fingierte Kaution zu zahlen.

In der Straße "Am Flachsberg" in Dudenhofen übergab eine Seniorin Bargeld und Schmuck in fünfstelliger Höhe in einer gelben Mülltüte an einen 30 bis 40 Jahre alten und etwa 1,70 Meter großen Mann mit kräftiger Statur. Er trug eine dunkle, dicke Langarmjacke und eine dunkle lange Hose, die womöglich gemustert war. Bei der Abholung hatte er zudem eine Zigarette in der Hand.

Eine ebenfalls fünfstellige Bargeld-Summe übergab kurz darauf auch eine Rentnerin im Bereich der Dudenhöfer Straße in Jügesheim. Auch sie hatte zuvor eine ähnliche Geschichte zu hören bekommen.

Eine nach ersten Informationen wohl noch deutlich höhere Summe erlangten gewissenlose Gauner auch von einer hochbetagten Frau aus Offenbach, die im Zeitraum zwischen 15 und 17 Uhr am Telefon aufs Glatteis geführt wurde. Der Übergabeort in dem Fall war die Staudenstraße, von wo aus der Unbekannte in Richtung Brandenburger Straße flüchtete. Eine Beschreibung des Abholers in den letzten beiden Fällen liegt bislang nicht vor.

Ob die Taten täterseitig miteinander in Verbindung stehen, prüft nun die Kriminalpolizei, die Beobachtungen und Hinweise zu den Abholern unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegennimmt.

Die Polizei rät einmal mehr dazu, sich am Telefon nicht unter Druck setzen zu lassen, erst recht, wenn Geld gefordert wird. Die echte Polizei verlangt am Telefon niemals Geld! Wenn Ihnen in dem Zusammenhang jemand etwas von einem Unfall erzählt, den angeblich ein naher Verwandter verursacht haben soll, legen sie einfach auf und wählen Sie den Polizeinotruf 110.

Offenbach, 16.11.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

