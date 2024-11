Mühlheim am Main (ots) - Hoher Schaden nach Dachstuhlbrand - Mühlheim am Main Aus bislang unbekannter Ursache, kam es am frühen Freitagabend, gegen 18:40 Uhr, zu einem Dachstuhlbrand in einem Zweifamilienhaus in der Rodaustraße. Das Anwesen wurde hierbei so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass es bis auf weiteres unbewohnbar ist. Die Bewohner haben eigenständig das Haus verlassen können und blieben unverletzt. ...

