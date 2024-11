Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Hoher Sachschaden nach Dachstuhlbrand

Mühlheim am Main (ots)

Hoher Schaden nach Dachstuhlbrand - Mühlheim am Main

Aus bislang unbekannter Ursache, kam es am frühen Freitagabend, gegen 18:40 Uhr, zu einem Dachstuhlbrand in einem Zweifamilienhaus in der Rodaustraße. Das Anwesen wurde hierbei so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass es bis auf weiteres unbewohnbar ist. Die Bewohner haben eigenständig das Haus verlassen können und blieben unverletzt. Einzig ein Hausbewohner, welcher noch versuchte den Brand mittels Feuerlöscher zu bekämpfen, wurde vorsorglich mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung einem Klinikum zugeführt. Die Feuerwehren aus Mühlheim, den Ortsteilen Lämmerspiel und Dietesheim hatten den Brand schnell unter Kontrolle und konnten somit ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Anwesen verhindern. Der Sachschaden wird auf ca. 300.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Löscharbeiten dauern zur Stunde noch an.

Offenbach am Main, 15.11.2024, RENKER, PvD

