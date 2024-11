Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Brand in Restaurantküche

Obertshausen (ots)

(cb) Am Freitagvormittag kam es in der Küche eines Restaurants in der Heusenstammer Straße (180er Hausnummern) zu einem Brand. Die Feuerwehr, welche gegen 11.30 Uhr, informiert wurde, konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Ersten Erkenntnissen nach konnten alle Personen unverletzt das Gebäude verlassen. Ob ein technischer Defekt eines Küchengerätes den Brand verursachte, ist nun Teil der Brandursachenermittlungen durch das Fachkommissariat. Der entstandene Sachschaden am Gebäude wird auf 35.000 Euro geschätzt.

15.11.2024

