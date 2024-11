Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Ermittlungen wegen versuchtem Totschlag: 40-Jähriger in Untersuchungshaft

Hasselroth (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Freitag, 15.11.2024

(fg) Nachdem ein 40-Jähriger aus Hasselroth am Mittwochabend seine Mutter körperlich angegriffen und dieser mit dem Tod gedroht haben soll, ermitteln die Staatsanwaltschaft Hanau und die Kriminalpolizei nun u. a. wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen soll der Tatverdächtige seine Mutter am Mittwochabend, gegen 22.50 Uhr, in einem Wohnhaus unvermittelt angegriffen und dabei versucht haben, diese zu ersticken. Zudem soll er ihr gegenüber geäußert haben, dass er sie umbringen wolle. Weiter stand der Beschuldigte zur Tatzeit möglicherweise unter dem Einfluss von Alkohol beziehungsweise unter dem Einfluss von anderen berauschenden Mitteln. Der betroffenen Mutter des Beschuldigten gelang es letztlich sich zu befreien und das Wohnhaus gemeinsam mit der dort ebenfalls lebenden Großmutter verlassen. Der Beschuldigte konnte in der Folge durch die hinzugerufenen Polizeibeamten vorläufig festgenommen werden, wobei es allerdings zu Widerstandshandlungen kam.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hanau wurde der Tatverdächtige am Donnerstagnachmittag dem Haftrichter des Amtsgerichts in Gelnhausen vorgeführt, der den beantragten Untersuchungshaftbefehl erließ. Der Beschuldigte befindet sich nunmehr in einer Justizvollzugsanstalt, während die Ermittlungen weiter andauern.

Offenbach, 15.11.2024

