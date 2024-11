Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Weißer Nissan gestohlen: Zeugen gesucht!; Kind von Fahrzeug erfasst und leicht verletzt; Quartett griff 36-Jährigen an und nahm offenbar Airpods mit: Zeugensuche!und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Weißer Nissan gestohlen: Zeugen gesucht! - Offenbach / Buchrain

(cb) Die Polizei in Offenbach sucht Zeugen, welche Hinweise zu einem Fahrzeugdiebstahl, welcher sich zwischen Mittwoch, 19.30 Und Donnerstagmorgen, 6 Uhr, ereignet hat, geben können. Ein weißer Nissan Navara war am Fahrbahnrand in der Sprendlinger Landstraße (70er Hausnummern) abgestellt, als die Täter auf unbekannte Art und Weise die Fahrzeugsicherung überwanden und mit dem Wagen davonfuhren. Das zuständige Fachkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweis unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

2. Schmuck bei Einbruch erbeutet - Offenbach

(cb) Bei einem Wohnungseinbruch in ein Mehrfamilienhaus im Odenwaldring (40er Hausnummern) erbeuteten bislang unbekannten Einbrecher diversen Schmuck, Handtaschen und Kleidung. Ersten Ermittlungen nach gelangten die Langfinger am Donnerstag, zwischen 8 Uhr und 17 Uhr, in die Wohnung, nachdem sie sich gewaltsam Zutritt verschafft hatten. Hierbei verursachten die Ganoven einen Sachschaden von schätzungsweise 1.200 Euro. Die Beamten des Einbruchkommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Zeugenhinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

3. Wer hat den schwarzen Daimler angedotzt? - Mühlheim

(cb) An einem in der Dammstraße geparkten schwarzen SL hat ein bisher unbekannter Unfallverursacher einen Sachschaden von ungefähr 1.000 Euro verursacht. Der schwarze Wagen wurde am Sonntag, gegen 20 Uhr, am Fahrbahnrand abgestellt. Bei seiner Rückkehr am Donnerstag, gegen 11.40 Uhr, musste der Besitzer Beschädigungen am Fahrzeugheck feststellen. Ersten Erkenntnissen nach wurde der schwarze Daimler beim Ein- oder Ausparken beschädigt, der Unfallverursacher flüchtete, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Hinweise nimmt die Polizei in Mühlheim unter der Telefonnummer 06108 6000-0 entgegen.

4. Kind von Fahrzeug erfasst und leicht verletzt - Mühlheim

(cb) Als ein 11-jähriger Schüler am Donnerstag (7.November), zwischen 17 Uhr und 18 Uhr, auf dem Fußweg in der Friedensstraße unterwegs war, soll er in Höhe einer Tankstellenausfahrt von einem Auto erfasst worden sein. Der Junge stürzte und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Die Unfallverursacherin, eine etwa 50 Jahre alte Frau mit kurzen Haaren habe angehalten, sei ausgestiegen und habe nach dem Jungen geschaut. Dieser sei jedoch ängstlich davongerannt. Eine weitere unbekannte Frau soll dazugekommen sein und versucht haben, den dunkelgekleideten Jungen aufzuhalten. Doch dieser flüchtete in Richtung Offenbach. Die Beamten der Unfallfluchtgruppe haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können. Diese wenden sich bitte unter der Telefonnummer 069 8098-5699 an die Ermittler.

5. Quartett griff 36-Jährigen an und nahm offenbar Airpods mit: Zeugensuche! - Heusenstamm

(fg) Am Donnerstagabend ging ein 36-Jähriger zu Fuß von der Jahnstraße kommend über die dortige Allee durch den Wald in Richtung Waldstraße, als er unvermittelt von einem Unbekannten gegen den das Bein getreten bekam. Eine weitere Person habe ihm sodann ins Gesicht geschlagen. Hierbei stürzte der Mann aus Heusenstamm zu Boden, wobei dessen Handy und seine Bekleidung beschmutzt wurden. Seine Kopfhörer fielen ebenfalls zu Boden. Da die Kopfhörer im Nachgang nicht mehr aufzufinden waren, wird derzeit davon ausgegangen, dass eine der vier Personen diese entwendet hat. Nach der Tat flüchteten alle vier in Richtung Jahnstraße. Im Rahmen der Fahndung nahm eine Streifenbesatzung einen 16 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig fest. Die drei anderen Beteiligten werden nach wie vor gesucht. Hinweise zu den Unbekannten sowie weitere Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

Offenbach, 15.11.2024, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell