Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: E-Scooter Fahrer geriet mit Autofahrer in Streit; Schlossmauern mit Hakenkreuzen beschmiert; Quad entwendet: Wer hat etwas gesehen? und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. E-Scooter Fahrer geriet mit Autofahrer in Streit - Hanau

(cb) Am Mittwochabend kam es in der Krämerstraße (10er Hausnummern) zwischen einem E-Scooter-Fahrer und dem Lenker eines weißen BMW zu einem Streit. Grund hierfür dürfte das Fahrverhalten des 42-jährigen Rollerfahrers gewesen sein, denn dieser kollidierte nach bisherigen Erkenntnissen auf der Straße beinahe mit dem neben ihm fahrenden BMW. Daraufhin entwickelte sich zwischen dem Fahrzeugführer und dem 42 Jahre alten Mann ein Streit. Bei der verbalen Auseinandersetzung soll der Mann aus Nidderau den BMW-Lenker beleidigt haben. Der Streit der Kontrahenten endete mit einem Tritt des E-Scooter-Fahrers gegen den weißen BMW, wodurch dieser beschädigt wurde. Der hierdurch entstandene Sachschaden wird mit 400 Euro beziffert. Die herbeigeeilte Polizeistreife nahm den 42 Jahre alten Fahrer des E-Scooter mit auf die Dienststelle, denn augenscheinlich stand dieser unter dem Einfluss berauschender Mittel. Auf der Polizeistation musste ihm Blut abgenommen werden. Auf ihn kommen nun mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und des Verdachts des Führens eines Fahrzeuges unter dem Einfluss berauschender Mittel zu.

2. Schlossmauern mit Hakenkreuzen beschmiert - Hanau

(cb) Die Polizei in Hanau wurde am Mittwoch, gegen 13.05 Uhr, über mehrere Hakenkreuze auf der Schlossmauer in der Landstraße informiert. Vor Ort stellten die Schutzleute fest, dass bislang Unbekannte insgesamt 15 Schriftzüge, darunter 2 Hakenkreuze, auf die Schlossmauer sowie ein dortiges Verkehrszeichen geschmiert hatten. Hierzu benutzten die unbekannten Schmierfingen vermutlich einen schwarzen Permanentmarker. Die Staatsschutzabteilung hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Kripohotline 069 8098-1234 entgegen.

3. Unbekannter raubte Handy: Zeugensuche! - Hanau / Großauheim

(fg) Etwa 30 Jahre alt, 1,80 Meter groß und eine normale Statur; so lautet die Personenbeschreibung eines Unbekannten, der am Mittwochmorgen einem Passanten in der Straße "Rochusplatz" an einer dortigen Haltestelle das Handy raubte. Der Mann war mit einer schwarzen Bomberjacke, einer blauen Jeans und einer schwarzen Wollmütze bekleidet. Er soll sich dem 21 Jahre alten Mann gegen 8.10 Uhr genähert und diesem unvermittelt einen Schlag in die Leistengegend verpasst haben. Der Hanauer ließ daraufhin sein Handy fallen. Der Unbekannte hob dieses schnell auf und rannte davon. Der 21-Jährige rappelte sich jedoch schnell auf und rannte dem Täter nach eigenen Angaben rund einen Kilometer hinterher. Kurz bevor er diesen eingeholt hatte, habe der Mann das Handy weggeworfen. Der Hanauer stoppte kurz, um das Mobiltelefon an sich zu nehmen. Der Täter machte sich davon. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei.

4. Quad entwendet: Wer hat etwas gesehen? - Rodenbach

(fg) Unbekannte stahlen zwischen Dienstagabend, 21 Uhr und Mittwoch, 18.15 Uhr, ein in der Gelnhäuser Straße im Bereich der einstelligen Hausnummern geparktes Quad. Das schwarze Quad (PGB, Blade 1000) war auf einem Hof vor einem dortigen Mehrfamilienhaus abgestellt. Am Gefährt waren GN-Kennzeichen mit der Ziffernfolge 94 angebracht. Die Kriminalpolizei hat das Fahrzeug umgehend zur Fahndung ausgeschrieben. Hinweise zum Diebstahl und Verbleib des Quads werden unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegengenommen.

5. Unfallverursacher flüchtete und ließ Auto zurück - Schlüchtern

(lei) Ein noch unbekannter Autofahrer hat am Mittwochabend in der Bahnhofstraße einen Sachschaden von rund 28.000 Euro verursacht und sich anschließend aus dem Staub gemacht. Nun sucht die Polizei nach ihm und nach Zeugen des Unfalls. Gegen 23.30 Uhr war der graue Mercedes aus Richtung Bahnhof kommend in Höhe des Winkelpfades nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Steinmauer gekracht - warum ist noch unklar. Dabei wurden auch ein Gartenzaun, zwei Verkehrszeichen sowie ein Verteilerkasten beschädigt. Der Fahrer, zu dem bislang nur bekannt ist, dass er dunkel gekleidet war, flüchtete anschließend zu Fuß von der Unfallstelle. Den Wagen, eine B-Klasse mit MKK-Kennzeichen, ließ er einfach vor Ort zurück, weswegen die Beamten das Auto sicherstellten. Wer weitere Angaben zu dem Flüchtigen machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Schlüchtern (06661 9610-0) zu melden.

Offenbach, 14.11.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell