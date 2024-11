Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Feuerwehr und Polizei rückten aus: 63-Jähriger verstorben

Obertshausen / Hausen (ots)

(fg) Am Mittwochmorgen, gegen 10.30 Uhr, rückten Feuerwehr und Polizei in die Kapellenstraße (einstellige Hausnummern) aus, da es dort offensichtlich zu einem Brand in einer Wohnung gekommen war. Die Feuerwehr fand den 63-jährigen Bewohner in der stark verrauchten Wohnung vor und brachte diesen nach draußen. Reanimationsversuche seitens hinzugerufener Rettungskräfte blieben erfolglos, sodass nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden konnte. Ursächlich für die Rauchentwicklung in der Wohnung dürfte nach ersten Erkenntnissen angebranntes Essen gewesen sein; den entsprechenden Topf konnte die Feuerwehr zeitnah löschen. Ob der Mann aufgrund der Rauchentwicklung oder schon zuvor aufgrund einer medizinischen Ursache verstarb, ist nun Teil der polizeilichen Ermittlungen. Derzeit liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Die Höhe des Sachschadens ist ebenfalls noch unklar.

Offenbach, 13.11.2024, Pressestelle, Felix Geis

