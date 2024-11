POL-OF: Rücknahme Vermisstenfahndung

Stadt und Kreis Offenbach (ots) - 1. Ältere Dame löste wohl mutwillig Feueralarm aus - Offenbach (cb) Am Dienstagvormittag betrat eine ältere Dame, welche in gebückter Haltung ging und eine Gehhilfe dabeihatte, eine Spielothek in der Berliner Straße (50er Hausnummern). Die Dame begab sich zum Tresen und ...

mehr