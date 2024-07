Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rhodt unter Rietburg - Linienbus streift Hauswand

Rhodt unter Rietburg (ots)

Am 16.07.2024, gegen 14:30 Uhr, kam es in der Weinstraße in Rhodt zu einem Verkehrsunfall, bei dem der 51-jährige Fahrer eines Linienbusses in einer Engstelle zu weit nach rechts fuhr und die Fassade eines Wohnhauses streifte. Die Fahrgäste wurden glücklicherweise nicht verletzt. Am Haus entstand Sachschaden in Höhe ca. 1500EUR.

