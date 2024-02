POL-F: 240214 - 0173 Frankfurt - Heddernheim: Festnahme! - Mann trägt Hitler-Maske

Frankfurt (ots) - (dr) In der Nacht zu Dienstag (13.02.2024) ereignete sich im Ostend ein Brand, bei dem eine Holzhütte und ein Baum beschädigt wurden. Gegen 02:30 Uhr teilte ein Bürger über den Polizeinotruf mit, dass in der Lindleystraße ein Baum brennen soll. Als alarmierte Polizeistreifen an der gemeldeten Örtlichkeit eintrafen, stellten diese eine Holzhütte fest, die in Vollbrand stand sowie den besagten Baum, ...

