Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240214 - 0171 Frankfurt - Ostend: Verdacht der Brandstiftung

Frankfurt (ots)

(dr) In der Nacht zu Dienstag (13.02.2024) ereignete sich im Ostend ein Brand, bei dem eine Holzhütte und ein Baum beschädigt wurden.

Gegen 02:30 Uhr teilte ein Bürger über den Polizeinotruf mit, dass in der Lindleystraße ein Baum brennen soll. Als alarmierte Polizeistreifen an der gemeldeten Örtlichkeit eintrafen, stellten diese eine Holzhütte fest, die in Vollbrand stand sowie den besagten Baum, der teilweise brannte. Kräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Sowohl an der Hütte als auch am Baum entstand Sachschaden, der auf mehrere tausend Euro geschätzt wird. Personen wurden nicht verletzt.

Im Rahmen der Fahndung konnten keine verdächtigen Personen festgestellt werden. Das Brandkommissariat der Frankfurter Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung aufgenommen.

Bereits in der Nacht zu Montag ereignete sich in der Lindleystraße ein Feuer, bei dem ein leerstehendes Gebäude erheblich in Mitleidenschaft gezogen wurde. Auch hier war die Feuerwehr mit einer Vielzahl von Kräften im Einsatz. Ob ein Zusammenhang zwischen den Bränden besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können oder etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 / 755 - 10500 beim örtlich zuständigen 5. Revier oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell