POL-OF: Täterfestnahme nach Sachbeschädigung durch Graffiti; Einbrecher versuchten sich an Haustür und Fenster; Rüttelplatte gestohlen: Wer hat die Diebe gesehen? und mehr

1. Wer hat den schwarzen Smart touchiert? - Hanau

(cb) Die Polizei in Hanau sucht Zeugen, welche Hinweise zu einer Verkehrsunfallflucht in der Steinheimer Straße machen können. Dort hatte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer zwischen Sonntag, 18 Uhr und Montag, 10.30 Uhr, einen am Fahrbahnrand abgestellten schwarzen Smart touchiert. Hierbei wurde die Halterung des linken Außenspiegels sowie das Spiegelglas beschädigt. Der Sachschaden wird mit 1.000 Euro beziffert. Zeugen wenden sich bitte unter der Rufnummer 06181 19010-0 an die Polizeistation Hanau II.

2. Einbrecher versuchten sich an Haustür und Fenster - Hanau/Kesselstadt

(cb) Ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro entstand bei einem Einbruch am Dienstag in der Friedensstraße (40er Hausnummern). Ersten Erkenntnissen nach begaben sich die Unbekannten zwischen 17.20 und 19.35 Uhr zu dem Einfamilienhaus. Dort versuchten sie die Hauseingangstür aufzuhebeln. Als dies offensichtlich misslang, versuchten sie ein Fenster im Erdgeschoss zu öffnen. Als auch das nicht klappte, schlugen die Ganoven schließlich ein Fenster ein und gelangten so in das Hausinnere. Im Haus durchsuchten die Unbekannten sämtliche Räume. Zum Stehlgut liegen derzeit noch keine Informationen vor. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, setzten sich bitte mit den Ermittlern des Fachkommissariates unter der Rufnummer 06181 100-123 in Verbindung.

3. Täterfestnahme nach Sachbeschädigung durch Graffiti - Langenselbold

(fg) Inmitten der Tatausführung nahm eine Streifenbesatzung der Polizeistation Hanau II am Dienstagabend einen mutmaßlichen Graffiti-Sprayer am Bahnhof in Langenselbold vorläufig fest; gegen diesen wird nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt. Zeugen hatten zuvor die Leistelle des Polizeipräsidiums Südosthessen über einen "Sprayer" am Bahnhof informiert. Dieser sei gerade dabei das Wartehäuschen zwischen den Gleisen zwei und drei zu besprühen. Die herbeigeeilte Streife suchte die genannten Gleise auf und konnte an einem dortigen Treppenabgang den Tatverdächtigen stellen. Er hatte offensichtlich auf einer Fläche von zwei bis drei Quadratmetern einen Schriftzug aufgebracht. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten vier Lackspraydosen sowie eine handschriftliche Skizze des zuvor aufgebrachten Schriftzuges. Der Tatverdächtige wurde zuständigkeitshalber an eine Streife der Bundespolizei übergeben. Weitere Zeugen des Vorfalls melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in der Cranachstraße unter der Rufnummer 06181 9010-0.

4. Einbrecher kamen über den Balkon - Rodenbach

(cb) Einbrecher gelangten am Dienstag über eine aufgehebelte Balkontür in ein Einfamilienhaus in der Gartenstraße (40er Hausnummern). In der Zeit zwischen 10.30 Uhr und 20.30 Uhr durchsuchten die Unbekannten sämtliche Räumlichkeiten und flüchteten anschließend mit verschiedenen Schmuckstücken. Die Beamten des Einbruchkommissariats nehmen Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06181 100-123 entgegen.

5. Rüttelplatte gestohlen: Wer hat die Diebe gesehen? - Biebergemünd / Kassel

(np) Unbekannte Langfinger stahlen zwischen Samstagabend, 22.30 Uhr und Montagmorgen, 11 Uhr, eine Rüttelplatte von einer Baustelle in der Spessartstraße (einstellige Hausnummern). Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 827-0 zu melden.

